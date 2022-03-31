Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 02:00 мск. Квитова — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квитова

Квитова проводит лучший турнир в сезоне. Впервые в этом году ей удалось выиграть три матча подряд.

Петре, по всей видимости, наконец-то удалось избавиться от последствий травмы запястья, которая беспокоила ее в предыдущие несколько месяцев.

В четвертом круге Квитова одержала победу над Вероникой Кудерметовой. Интересно, что во втором сете экс-первая ракетка мира проигрывала 0:4 и 0:40 в гейма на приеме, но в итоге умудрилась выиграть партию со счетом 6:4.

Швентек

Швентек, которая вот-вот станет первой ракеткой мира, продолжает не замечать своих соперниц.

Победная серия Иги составляет уже 14 матчей. Перед поездкой в Майами она выиграла титулы в Дохе и Индиан-Уэллсе.

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В четвертом круге текущего турнира Швентек, как и ожидалось, разгромила Кори Гауфф, отдав американке лишь четыре гейма. Виктория Голубич и Мэдисон Брэнгл тоже уступили польской теннисистке с разгромным счетом.

Прогноз и ставка

На Квитову в этом матче можно поставить за 5.45, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.22.

Скорее всего, будет еще один разгром. Петра в последнее время играет лучше, чем в начале года, но этого явно недостаточно, чтобы рассчитывать на победу в матче с лидером женского тура.

Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,0) за 1.78.