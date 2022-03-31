ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям Валерий КарпинУходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта Криштиану Роналду и Бруну ФернандешФернандеш повел команду за собой. Португалия выступит на ЧМ в Катаре
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 23:42
    • Дубль Фернандеша вывел Португалию на ЧМ в Катаре
  • 22:27
    • Paribet запустился на платформе Фонбета
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
    Все новости спорта

    Квитова проиграет Швентек с разгромным счетом?

    Квитова — Швентек. Прогноз (к. 1.78) и ставки на турнир в Майами 31 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Петра Квитова
    Прогноз и ставки на Квитова — Швентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 02:00 мск. Квитова — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квитова

    Квитова проводит лучший турнир в сезоне. Впервые в этом году ей удалось выиграть три матча подряд.

    Петре, по всей видимости, наконец-то удалось избавиться от последствий травмы запястья, которая беспокоила ее в предыдущие несколько месяцев.

    В четвертом круге Квитова одержала победу над Вероникой Кудерметовой. Интересно, что во втором сете экс-первая ракетка мира проигрывала 0:4 и 0:40 в гейма на приеме, но в итоге умудрилась выиграть партию со счетом 6:4.

    Швентек

    Швентек, которая вот-вот станет первой ракеткой мира, продолжает не замечать своих соперниц.

    Победная серия Иги составляет уже 14 матчей. Перед поездкой в Майами она выиграла титулы в Дохе и Индиан-Уэллсе.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертом круге текущего турнира Швентек, как и ожидалось, разгромила Кори Гауфф, отдав американке лишь четыре гейма. Виктория Голубич и Мэдисон Брэнгл тоже уступили польской теннисистке с разгромным счетом.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче можно поставить за 5.45, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.22.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    Скорее всего, будет еще один разгром. Петра в последнее время играет лучше, чем в начале года, но этого явно недостаточно, чтобы рассчитывать на победу в матче с лидером женского тура.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,0) за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бадоса — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Квитова — Швентек: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на теннис. Квитова проиграет Швентек с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры