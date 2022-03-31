Руд
Руд без особых усилий преодолел предыдущие раунды. Пока что норвежец не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
В первом матче Каспер одержал разгромную победу над Генри Лааксоненом. Дальше была не менее уверенная победа над Александром Бубликом
А в четвертом раунде Руд на удивление уверенно выиграл у Кэмерона Норри. Ошибки на своей подаче он компенсировал классной игрой на приеме.
Главным успехом Руда в этом сезоне пока что остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.
Зверев
Зверев тем временем выиграл в четвертом круге у Танаси Коккинакиса. Для победы немцы хватило двух сетов.
В этом матче Александр максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и игру на задней линии. У австралийца в итоге не было ни одного брейк-пойнта.
То же самое можно сказать о матче с Маккензи Макдональдом, который взял лишь четыре гейма.
Похоже, Зверев начинает приходить в себя после очень сумбурного и неприятного периода.
Прогноз и ставка
На Руда в этом матче можно поставить за 3.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.32.
В прошлом году норвежец проиграл Звереву в Цинциннати и Париже. Минимальная интрига была разве что во втором матче, тогда как в первом немец просто разгромил соперника.
И предстоящий матч, скорее всего, станет продолжением этой истории — Зверев снова обыграет Руда в двух сетах.
Ставка — победа Зверева со счетом 2-0 по сетам за 1.86.