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    Сможет ли Руд взять реванш у Зверева?

    Руд — Зверев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Мастерс» в Майами 31 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руд — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Руда в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 04:00 мск. Руд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 31 Марта 2022 года

    Руд

    Руд без особых усилий преодолел предыдущие раунды. Пока что норвежец не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    В первом матче Каспер одержал разгромную победу над Генри Лааксоненом. Дальше была не менее уверенная победа над Александром Бубликом

    А в четвертом раунде Руд на удивление уверенно выиграл у Кэмерона Норри. Ошибки на своей подаче он компенсировал классной игрой на приеме.

    Главным успехом Руда в этом сезоне пока что остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

    Зверев

    Зверев тем временем выиграл в четвертом круге у Танаси Коккинакиса. Для победы немцы хватило двух сетов.

    В этом матче Александр максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и игру на задней линии. У австралийца в итоге не было ни одного брейк-пойнта.

    То же самое можно сказать о матче с Маккензи Макдональдом, который взял лишь четыре гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Похоже, Зверев начинает приходить в себя после очень сумбурного и неприятного периода.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 3.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.32.

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    В прошлом году норвежец проиграл Звереву в Цинциннати и Париже. Минимальная интрига была разве что во втором матче, тогда как в первом немец просто разгромил соперника.

    И предстоящий матч, скорее всего, станет продолжением этой истории — Зверев снова обыграет Руда в двух сетах.

    Ставка — победа Зверева со счетом 2-0 по сетам за 1.86.

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    Руд — Зверев: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руд взять реванш у Зверева?
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