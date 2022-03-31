Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Руда в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 04:00 мск. Руд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руд

Руд без особых усилий преодолел предыдущие раунды. Пока что норвежец не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В первом матче Каспер одержал разгромную победу над Генри Лааксоненом. Дальше была не менее уверенная победа над Александром Бубликом

А в четвертом раунде Руд на удивление уверенно выиграл у Кэмерона Норри. Ошибки на своей подаче он компенсировал классной игрой на приеме.

Главным успехом Руда в этом сезоне пока что остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

Зверев

Зверев тем временем выиграл в четвертом круге у Танаси Коккинакиса. Для победы немцы хватило двух сетов.

В этом матче Александр максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и игру на задней линии. У австралийца в итоге не было ни одного брейк-пойнта.

То же самое можно сказать о матче с Маккензи Макдональдом, который взял лишь четыре гейма.

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Похоже, Зверев начинает приходить в себя после очень сумбурного и неприятного периода.

Прогноз и ставка

На Руда в этом матче можно поставить за 3.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.32.

В прошлом году норвежец проиграл Звереву в Цинциннати и Париже. Минимальная интрига была разве что во втором матче, тогда как в первом немец просто разгромил соперника.

И предстоящий матч, скорее всего, станет продолжением этой истории — Зверев снова обыграет Руда в двух сетах.

Ставка — победа Зверева со счетом 2-0 по сетам за 1.86.