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    Кецманович удивит Оже-Альяссима?

    Кецманович — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 2.06) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Кецманович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2022 года

    Кецманович

    Кецманович в первом круге одержал победу над Джеком Соком. Непростой матч, но серб все-таки подтвердил статус фаворита, при этом не отдав ни одной партии.

    Примечательно, что Миомир в этом сезоне обязательно выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах.

    Ранее в этом месяце Кецманович очень достойно выступил в Индиан-Уэллсе, дойдя до четвертьфинала. После побед над Лиамом Броади, Марином Чиличем, Ботиком ван де Зандшульпом и Маттео Берреттини он уступил будущему победителю турнира Тейлору Фрицу.

    Также стоит отметить, что в феврале Кецманович дошел до четвертьфинала на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим в первой половине месяца провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В первом же матче канадец проиграл Ботику ван де Зандшульпу.

    Это поражение стало большим сюрпризом на фоне недавних успехов 21-летнего теннисиста, занимающего в текущем рейтинге девятое место.

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    В феврале Оже-Альяссим выиграл турнир в Роттердаме, победив в финале Стефаноса Циципаса. А в Марселе ему удалось дойти до финала — на этот раз в главном матче его остановил Андрей Рублев.

    В 2019 году Оже-Альяссим дошел до полуфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.44, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.33.

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    Скорее всего, будет затяжная игра, и не исключено, что победитель определится только в третьем сете.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 22,0 за 1.86.

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    Кецманович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на теннис. Кецманович удивит Оже-Альяссима?
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