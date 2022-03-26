Кецманович
Кецманович в первом круге одержал победу над Джеком Соком. Непростой матч, но серб все-таки подтвердил статус фаворита, при этом не отдав ни одной партии.
Примечательно, что Миомир в этом сезоне обязательно выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах.
Ранее в этом месяце Кецманович очень достойно выступил в Индиан-Уэллсе, дойдя до четвертьфинала. После побед над Лиамом Броади, Марином Чиличем, Ботиком ван де Зандшульпом и Маттео Берреттини он уступил будущему победителю турнира Тейлору Фрицу.
Также стоит отметить, что в феврале Кецманович дошел до четвертьфинала на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим в первой половине месяца провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В первом же матче канадец проиграл Ботику ван де Зандшульпу.
Это поражение стало большим сюрпризом на фоне недавних успехов 21-летнего теннисиста, занимающего в текущем рейтинге девятое место.
В феврале Оже-Альяссим выиграл турнир в Роттердаме, победив в финале Стефаноса Циципаса. А в Марселе ему удалось дойти до финала — на этот раз в главном матче его остановил Андрей Рублев.
В 2019 году Оже-Альяссим дошел до полуфинала в Майами.
Прогноз и ставка
На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.44, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.33.
Скорее всего, будет затяжная игра, и не исключено, что победитель определится только в третьем сете.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 22,0 за 1.86.