Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Кецманович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Кецманович в первом круге одержал победу над Джеком Соком. Непростой матч, но серб все-таки подтвердил статус фаворита, при этом не отдав ни одной партии.

Примечательно, что Миомир в этом сезоне обязательно выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах.

Ранее в этом месяце Кецманович очень достойно выступил в Индиан-Уэллсе, дойдя до четвертьфинала. После побед над Лиамом Броади, Марином Чиличем, Ботиком ван де Зандшульпом и Маттео Берреттини он уступил будущему победителю турнира Тейлору Фрицу.

Также стоит отметить, что в феврале Кецманович дошел до четвертьфинала на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим в первой половине месяца провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В первом же матче канадец проиграл Ботику ван де Зандшульпу.

Это поражение стало большим сюрпризом на фоне недавних успехов 21-летнего теннисиста, занимающего в текущем рейтинге девятое место.

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В феврале Оже-Альяссим выиграл турнир в Роттердаме, победив в финале Стефаноса Циципаса. А в Марселе ему удалось дойти до финала — на этот раз в главном матче его остановил Андрей Рублев.

В 2019 году Оже-Альяссим дошел до полуфинала в Майами.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.44, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.33.

Скорее всего, будет затяжная игра, и не исключено, что победитель определится только в третьем сете.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 22,0 за 1.86.