Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Рублев — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев на прошлой неделе остановился в шаге от финала в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россиянин проиграл Тейлору Фрицу, который в итоге и взял титул, победив в финале Рафаэля Надаля.

В матче против американца Андрей не хватило, прежде всего, уверенной игры на своей подаче. Соперник в этом компоненте был пусть и незначительно, но все-таки лучше.

До поражения от Фрица победная серия Рублева насчитывала 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.

Также стоит добавить, что в Индиан-Уэллсе Рублев уверенно выиграл у Хуберта Хуркача и Григора Димитрова.

Кирьос

Кирьос начал турнир в Майами с победы над Адрианом Маннарино. Как и ожидалось, австралиец разобрался с французом, прежде всего, благодаря классным действиям на своей подаче и игре на задней линии.

В середине месяца Кирьос здорово выступил в Индиан-Уэллсе. Несмотря на поражение от Надаля в четвертьфинале, ему все равно удалось порадовать своей игрой.

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Кирьос дважды доходил в Майами до полуфинала — в сезоне-2016 и 2017.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.63, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.33.

Рублеву максимально не повезло с сопернику. Встреча с Кирьосом на любой стадии — это почти всегда испытание. А сейчас австралиец еще и в классной форме.

В общем, от ставки на победу российского теннисиста лучше воздержаться.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.