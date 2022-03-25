Рублев
Рублев на прошлой неделе остановился в шаге от финала в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россиянин проиграл Тейлору Фрицу, который в итоге и взял титул, победив в финале Рафаэля Надаля.
В матче против американца Андрей не хватило, прежде всего, уверенной игры на своей подаче. Соперник в этом компоненте был пусть и незначительно, но все-таки лучше.
До поражения от Фрица победная серия Рублева насчитывала 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.
Также стоит добавить, что в Индиан-Уэллсе Рублев уверенно выиграл у Хуберта Хуркача и Григора Димитрова.
Кирьос
Кирьос начал турнир в Майами с победы над Адрианом Маннарино. Как и ожидалось, австралиец разобрался с французом, прежде всего, благодаря классным действиям на своей подаче и игре на задней линии.
В середине месяца Кирьос здорово выступил в Индиан-Уэллсе. Несмотря на поражение от Надаля в четвертьфинале, ему все равно удалось порадовать своей игрой.
Кирьос дважды доходил в Майами до полуфинала — в сезоне-2016 и 2017.
Прогноз и ставка
На Рублева в этом матче можно поставить за 1.63, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.33.
Рублеву максимально не повезло с сопернику. Встреча с Кирьосом на любой стадии — это почти всегда испытание. А сейчас австралиец еще и в классной форме.
В общем, от ставки на победу российского теннисиста лучше воздержаться.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.