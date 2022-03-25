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    Сможет ли Рублев выиграть у Кирьоса?

    Рублев — Кирьос. Прогноз (к. 2.43) и ставки на «Мастерс» в Майами 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Кирьос
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Рублев — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2022 года
    Андрей Рублёв (Россия)
  • Майами. Мужчины
    •  Андрей Рублёв (Россия) 17:00 Ник Кирьос (Австралия) Ник Кирьос (Австралия)
  • Майами. Мужчины
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    Рублев

    Рублев на прошлой неделе остановился в шаге от финала в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россиянин проиграл Тейлору Фрицу, который в итоге и взял титул, победив в финале Рафаэля Надаля.

    В матче против американца Андрей не хватило, прежде всего, уверенной игры на своей подаче. Соперник в этом компоненте был пусть и незначительно, но все-таки лучше.

    До поражения от Фрица победная серия Рублева насчитывала 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.

    Также стоит добавить, что в Индиан-Уэллсе Рублев уверенно выиграл у Хуберта Хуркача и Григора Димитрова.

    Кирьос

    Кирьос начал турнир в Майами с победы над Адрианом Маннарино. Как и ожидалось, австралиец разобрался с французом, прежде всего, благодаря классным действиям на своей подаче и игре на задней линии.

    В середине месяца Кирьос здорово выступил в Индиан-Уэллсе. Несмотря на поражение от Надаля в четвертьфинале, ему все равно удалось порадовать своей игрой.

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    Кирьос дважды доходил в Майами до полуфинала — в сезоне-2016 и 2017.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.63, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.33.

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    Рублеву максимально не повезло с сопернику. Встреча с Кирьосом на любой стадии — это почти всегда испытание. А сейчас австралиец еще и в классной форме.

    В общем, от ставки на победу российского теннисиста лучше воздержаться.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Рублев — Кирьос: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выиграть у Кирьоса?
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