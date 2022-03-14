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    Медведев проиграет Монфису?

    Медведев — Монфис. Прогноз (к. 3.32) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Монфис
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Гаэля Монфиса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:00 мск. Медведев — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев приехал в Индиан-Уэллс в статусе первой ракетки мира. Россиянин возглавил рейтинг по итогам турнира в Акапулько, где ему удалось дойти до полуфинала.

    Текущий турнир Даниил начал с уверенной победы над Томашем Махачем. Медведев легко взял обе партии, отдав чеху в общей сложности лишь пять геймов.

    Выход в четвертый круг пока что остается лучшим результатом Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Монфис

    Монфис, как известно, успешно начал текущий сезон, что для всех стало сюрпризом.

    Сначала Гаэль выиграл турнир в Аделаиде, а потом дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Но уже в начале февраля француз неожиданно проиграл в первом же матче на турнире в Монпелье. Монфиса разгромил швед Микаэль Имер.

    Как оказалось, у Гаэля возникли осложнения после третьей дозы вакцины против коронавируса.

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    После этого Монфис сделал небольшую паузу, которая, судя по всему, помогла ему восстановить силы. В Индиан-Уэллсе француз начал с уверенной победы над сербом Филипом Краиновичем.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Монфиса букмекеры предлагают за 6.05.

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    Если француза действительно ничего не беспокоит, у Медведева вполне могут возникнуть проблемы. Монфис, когда у него идет игра, всегда очень опасный соперник.

    До разгрома здесь вряд ли дойдет. Ставка — тотал выигранных геймов Монфиса больше 9,0 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 3.32.

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    Медведев — Монфис: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Монфису?
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