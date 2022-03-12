Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Давидович-Фокина — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина в первом круге выиграл у Борны Чорича. Хорват взял на тай-брейке первый сет, но испанец все-таки смог совершить камбэк. Вторую партию он взял со счетом 6:0.

В Дубае Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча, сразу же уступив итальянцу Яннику Синнеру. Игра, правда, получилась напряженной, явно превосходства у соперника не было.

Зато в Дохе 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Там его главным успехом стала победа над Дэном Эвансом во втором круге. Но уже в следующем матче Алехандро с треском уступил Роберто Баутисте-Агуту.

Шаповалов

Шаповалов тем временем в конце февраля остановился в шаге от финала в Дубае. В полуфинале канадец проиграл Иржи Веселы, который перед этим остановил самого Новака Джоковича.

Но в целом на фоне недавних провалов в Роттердаме и Дохе этот результат можно считать успехом.

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В Роттердаме Денис сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Лехечке, а в Дохе после победы над Алексом Молчаном уступил Артуру Риндеркнешу.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.86, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.44.

Шаповалов в январе здорово выступил на Ausytralian Open, и казалось, что ему наконец-то удалось вернуться на свой уровень, но потом снова начались проблемы — в Дохе и Дубае канадец откровенно разочаровал.

В общем, еще одно поражение Шаповалова вряд ли кого-то удивит.

Ставка — Давидович-Фокина выиграет хотя бы один сет за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.43.