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    Шаповалов снова проиграет?

    Давидович-Фокина — Шаповалов. Прогноз (к. 2.43) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Давидович-Фокина — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина в первом круге выиграл у Борны Чорича. Хорват взял на тай-брейке первый сет, но испанец все-таки смог совершить камбэк. Вторую партию он взял со счетом 6:0.

    В Дубае Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча, сразу же уступив итальянцу Яннику Синнеру. Игра, правда, получилась напряженной, явно превосходства у соперника не было.

    Зато в Дохе 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Там его главным успехом стала победа над Дэном Эвансом во втором круге. Но уже в следующем матче Алехандро с треском уступил Роберто Баутисте-Агуту.

    Шаповалов

    Шаповалов тем временем в конце февраля остановился в шаге от финала в Дубае. В полуфинале канадец проиграл Иржи Веселы, который перед этим остановил самого Новака Джоковича.

    Но в целом на фоне недавних провалов в Роттердаме и Дохе этот результат можно считать успехом.

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    В Роттердаме Денис сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Лехечке, а в Дохе после победы над Алексом Молчаном уступил Артуру Риндеркнешу.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.86, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.44.

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    Шаповалов в январе здорово выступил на Ausytralian Open, и казалось, что ему наконец-то удалось вернуться на свой уровень, но потом снова начались проблемы — в Дохе и Дубае канадец откровенно разочаровал.

    В общем, еще одно поражение Шаповалова вряд ли кого-то удивит.

    Ставка — Давидович-Фокина выиграет хотя бы один сет за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Давидович-Фокина — Шаповалов: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалов снова проиграет?
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