Давидович-Фокина
Давидович-Фокина в первом круге выиграл у Борны Чорича. Хорват взял на тай-брейке первый сет, но испанец все-таки смог совершить камбэк. Вторую партию он взял со счетом 6:0.
В Дубае Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча, сразу же уступив итальянцу Яннику Синнеру. Игра, правда, получилась напряженной, явно превосходства у соперника не было.
Зато в Дохе 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Там его главным успехом стала победа над Дэном Эвансом во втором круге. Но уже в следующем матче Алехандро с треском уступил Роберто Баутисте-Агуту.
Шаповалов
Шаповалов тем временем в конце февраля остановился в шаге от финала в Дубае. В полуфинале канадец проиграл Иржи Веселы, который перед этим остановил самого Новака Джоковича.
Но в целом на фоне недавних провалов в Роттердаме и Дохе этот результат можно считать успехом.
В Роттердаме Денис сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Лехечке, а в Дохе после победы над Алексом Молчаном уступил Артуру Риндеркнешу.
Прогноз и ставка
На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.86, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.44.
Шаповалов в январе здорово выступил на Ausytralian Open, и казалось, что ему наконец-то удалось вернуться на свой уровень, но потом снова начались проблемы — в Дохе и Дубае канадец откровенно разочаровал.
В общем, еще одно поражение Шаповалова вряд ли кого-то удивит.
Ставка — Давидович-Фокина выиграет хотя бы один сет за 1.72.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.43.