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    Свитолина снова проиграет Осорио-Серрано?

    Свитолина — Осорио-Серрано. Прогноз (к. 2.73) и ставки на турнир в Монтеррее 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Осорио-Серрано
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 6 марта, начало — в 04:00 мск. Свитолина — Осорио-Серрано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Свитолина начала турнир с разгромной победы над Анастасией Потаповой. Экс-третья ракетка мира отдала россиянке лишь три гейма.

    После этого у Элины был не самый простой матч против Виктории Томовой. Болгарке удалось взять вторую партию, но в решающей украинка снова была значительно лучше.

    В феврале Свитолина не лучшим образом выступила в Дубае и Дохе. И если в первом случае она смогла дойти хотя бы до второго раунда, то в столице Катара вылетела уже после первого круга.

    Пока что главным успехом Свитолиной в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Осорио-Серрано

    Осорио-Серрано пока что не проиграла ни одного сета на этой неделе. Но оба недавних матча все равно были напряженными.

    В первом круге колумбийская теннисистка одержала победу над Магдаленой Фрех из Польши. Во втором сете был неприятный тай-брейк, но Мария-Камила почти не ошибалась в самый важный момент.

    Во втором круге у Осорио-Серрано был похожий по сценарию матч против Марселы Закариас, только в данном случае с тай-брейком в первом сете.

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    В конце февраля на турнире в Гвадалахаре Осорио-Серрано дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Анне Калинской.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.36, победу Осорио-Серрано букмекеры предлагают за 3.36.

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    В прошлом году Элина проиграла колумбийке в трехсетовом матче на турнире в Тенерифе. В ближайшей игре украинке вряд ли будет проще.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Осорио-Серрано выиграет хотя бы один сета за 1.86.

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    Свитолина — Осорио-Серрано: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на теннис. Свитолина снова проиграет Осорио-Серрано?
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