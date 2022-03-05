Украинка Элина Свитолина сыграет против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 6 марта, начало — в 04:00 мск. Свитолина — Осорио-Серрано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Свитолина начала турнир с разгромной победы над Анастасией Потаповой. Экс-третья ракетка мира отдала россиянке лишь три гейма.

После этого у Элины был не самый простой матч против Виктории Томовой. Болгарке удалось взять вторую партию, но в решающей украинка снова была значительно лучше.

В феврале Свитолина не лучшим образом выступила в Дубае и Дохе. И если в первом случае она смогла дойти хотя бы до второго раунда, то в столице Катара вылетела уже после первого круга.

Пока что главным успехом Свитолиной в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Осорио-Серрано

Осорио-Серрано пока что не проиграла ни одного сета на этой неделе. Но оба недавних матча все равно были напряженными.

В первом круге колумбийская теннисистка одержала победу над Магдаленой Фрех из Польши. Во втором сете был неприятный тай-брейк, но Мария-Камила почти не ошибалась в самый важный момент.

Во втором круге у Осорио-Серрано был похожий по сценарию матч против Марселы Закариас, только в данном случае с тай-брейком в первом сете.

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В конце февраля на турнире в Гвадалахаре Осорио-Серрано дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Анне Калинской.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.36, победу Осорио-Серрано букмекеры предлагают за 3.36.

В прошлом году Элина проиграла колумбийке в трехсетовом матче на турнире в Тенерифе. В ближайшей игре украинке вряд ли будет проще.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Осорио-Серрано выиграет хотя бы один сета за 1.86.