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    Джокович проиграет в первом матче после возвращения?

    Джокович — Музетти. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Дубае 21 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Музетти
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренуо Музетти в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 19:30 мск. Джокович — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 21 Февраля 2022 года
    Новак Джокович (Сербия)
  • Дубай. Мужчины
    •  Новак Джокович (Сербия) 19:30 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti
  • Дубай. Мужчины
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    Джокович

    В понедельник вечером состоится долгожданное возвращение Джоковича на корт. Это будет его первый матч в 2022 году.

    В начале января весь мир внимательно следил за отчаянной попыткой Джоковича прорваться на Открытый чемпионат Австралии без прививки от коронавируса.

    Серб в итоге проиграл в противостоянии с австралийскими властями и был депортирован из страны.

    С тех пор Джокович только тренировался, поэтому сейчас сложно сказать, в какой он форме и готов ли сходу бороться за титул.

    Джокович пять раз выигрывал турнир в Дубае.

    Музетти

    Музетти тем временем в начале месяца достойно выступил на престижном турнире в Роттердаме.

    Итальянец дошел до четвертьфинала, где уступил чеху Иржи Лехечке. Но перед этим были победы над Микаэлем Имером и Хубертом Хуркачем.

    Все прогнозы на теннис

    В Пуне Лоренцо выиграл только один матч, а на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Аделаиде вылетел после первого круга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джокович. На победу Музетти можно поставить за 12.50.

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    Ежедневные тренировки никогда не смогут полноценно заменить соревновательную практику, и в этом смысле есть опасения, что в предстоящем матче Новаку будет непросто.

    К тому же, не будем забывать, что в прошлом году у серба был тяжелейший матч с Музетти на «Ролан Гаррос». Итальянец выиграл первые два сета, после чего Джокович все-таки сделал камбэк, но тогда не обошлось и без травмы соперника.

    Ставка — тотал выигранных геймов Музетти больше 7,0 за 1.87.

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    Джокович — Музетти: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет в первом матче после возвращения?
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