Джокович
В понедельник вечером состоится долгожданное возвращение Джоковича на корт. Это будет его первый матч в 2022 году.
В начале января весь мир внимательно следил за отчаянной попыткой Джоковича прорваться на Открытый чемпионат Австралии без прививки от коронавируса.
Серб в итоге проиграл в противостоянии с австралийскими властями и был депортирован из страны.
С тех пор Джокович только тренировался, поэтому сейчас сложно сказать, в какой он форме и готов ли сходу бороться за титул.
Джокович пять раз выигрывал турнир в Дубае.
Музетти
Музетти тем временем в начале месяца достойно выступил на престижном турнире в Роттердаме.
Итальянец дошел до четвертьфинала, где уступил чеху Иржи Лехечке. Но перед этим были победы над Микаэлем Имером и Хубертом Хуркачем.
В Пуне Лоренцо выиграл только один матч, а на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Аделаиде вылетел после первого круга.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джокович. На победу Музетти можно поставить за 12.50.
Ежедневные тренировки никогда не смогут полноценно заменить соревновательную практику, и в этом смысле есть опасения, что в предстоящем матче Новаку будет непросто.
К тому же, не будем забывать, что в прошлом году у серба был тяжелейший матч с Музетти на «Ролан Гаррос». Итальянец выиграл первые два сета, после чего Джокович все-таки сделал камбэк, но тогда не обошлось и без травмы соперника.
Ставка — тотал выигранных геймов Музетти больше 7,0 за 1.87.