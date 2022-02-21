Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренуо Музетти в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 19:30 мск. Джокович — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

В понедельник вечером состоится долгожданное возвращение Джоковича на корт. Это будет его первый матч в 2022 году.

В начале января весь мир внимательно следил за отчаянной попыткой Джоковича прорваться на Открытый чемпионат Австралии без прививки от коронавируса.

Серб в итоге проиграл в противостоянии с австралийскими властями и был депортирован из страны.

С тех пор Джокович только тренировался, поэтому сейчас сложно сказать, в какой он форме и готов ли сходу бороться за титул.

Джокович пять раз выигрывал турнир в Дубае.

Музетти

Музетти тем временем в начале месяца достойно выступил на престижном турнире в Роттердаме.

Итальянец дошел до четвертьфинала, где уступил чеху Иржи Лехечке. Но перед этим были победы над Микаэлем Имером и Хубертом Хуркачем.

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В Пуне Лоренцо выиграл только один матч, а на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Аделаиде вылетел после первого круга.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джокович. На победу Музетти можно поставить за 12.50.

Ежедневные тренировки никогда не смогут полноценно заменить соревновательную практику, и в этом смысле есть опасения, что в предстоящем матче Новаку будет непросто.

К тому же, не будем забывать, что в прошлом году у серба был тяжелейший матч с Музетти на «Ролан Гаррос». Итальянец выиграл первые два сета, после чего Джокович все-таки сделал камбэк, но тогда не обошлось и без травмы соперника.

Ставка — тотал выигранных геймов Музетти больше 7,0 за 1.87.