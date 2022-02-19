Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Джона Миллмана в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 04:00 мск. Миллман — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Миллман

Миллман в первом круге выиграл у Максима Кресси. Во всех трех сетах дошло до тай-брейка, и в двух случаях австралиец оказался лучше американца.

Во втором раунде Джон остановил еще одного американца — Маркоса Хирона. Без тай-брейка не обошлось и в этом матче, правда, только в одном сете.

В Далласе на прошлой неделе Миллман сразу же проиграл в напряженном матче Брэндону Накашиме.

На этой неделе Миллман играет значительно лучше, чем на предыдущих турнирах в этом сезоне. До этого он выиграл лишь один из пяти матчей.

Димитров

Димитров начал турнир с победы над Митчеллом Крюгером. Ничего особенного, обычный матч, в котором болгарин кое-как взял первый сет и легко забрал второй.

Это была первая игра для Григора после Отркрытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он вылетел после второго круга, сенсационно проиграв французу Бенуа Пэру.

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Кроме того, Димитров в начале января заезжал на турнир в Сиднее, где дошел до четвертьфинала. После двух тяжелейших матчей против Факундо Баниса и Ботика ван де Зандшульпа Григор уступил Максиму Кресси.

Прогноз и ставка

На Миллмана в этом матче можно поставить за 2.93, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.45.

Шансы здесь все-таки 50 на 50. Григору будет сложно пройти австралийца, который перед этим остановил двух парней с очень неприятной подачей.

Ставка — Миллман возьмет хотя бы один сет за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.