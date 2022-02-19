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    Сможет ли Димитров обыграть Миллмана?

    Миллман — Димитров. Прогноз (к. 2.47) и ставки на турнир в Делрей-Бич 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Миллман — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Джона Миллмана в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 04:00 мск. Миллман — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Миллман

    Миллман в первом круге выиграл у Максима Кресси. Во всех трех сетах дошло до тай-брейка, и в двух случаях австралиец оказался лучше американца.

    Во втором раунде Джон остановил еще одного американца — Маркоса Хирона. Без тай-брейка не обошлось и в этом матче, правда, только в одном сете.

    В Далласе на прошлой неделе Миллман сразу же проиграл в напряженном матче Брэндону Накашиме.

    На этой неделе Миллман играет значительно лучше, чем на предыдущих турнирах в этом сезоне. До этого он выиграл лишь один из пяти матчей.

    Димитров

    Димитров начал турнир с победы над Митчеллом Крюгером. Ничего особенного, обычный матч, в котором болгарин кое-как взял первый сет и легко забрал второй.

    Это была первая игра для Григора после Отркрытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он вылетел после второго круга, сенсационно проиграв французу Бенуа Пэру.

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    Кроме того, Димитров в начале января заезжал на турнир в Сиднее, где дошел до четвертьфинала. После двух тяжелейших матчей против Факундо Баниса и Ботика ван де Зандшульпа Григор уступил Максиму Кресси.

    Прогноз и ставка

    На Миллмана в этом матче можно поставить за 2.93, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.45.

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    Шансы здесь все-таки 50 на 50. Григору будет сложно пройти австралийца, который перед этим остановил двух парней с очень неприятной подачей.

    Ставка — Миллман возьмет хотя бы один сет за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.

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    Миллман — Димитров: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров обыграть Миллмана?
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