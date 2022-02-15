Британец Энди Маррей сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 18:00 мск. Даниэль — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэль

Даниэль здорово начал новый сезон. Главным достижением японца стал выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии.

Сначала Таро прошел непростую квалификацию, выиграв три матча. А потом были две победы в основной сетке.

И вот тут самое интересное: во втором раунде Даниэль уверенно выиграл у Маррея, не отдав ему ни одной партии. Это был один из лучших матчей в карьере 29-летнего теннисиста.

После этого Таро уступил Яннику Синнеру, но своим выступлением в Мельбурне он наверняка остался доволен.

Маррей

Для Маррея же поражение от Даниэля во втором круге Australian Open стал большим разочарованием.

Но, к сожалению, для Энди реальность сейчас такова, что ему крайне тяжело проводить на высоком уровне хотя бы два матча кряду.

В этом плане исключением стал турнир в Сиднее, где экс-первая ракетка мира дошел до финала.

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На прошлой неделе Маррей сыграл в Роттердаме. После победы над Алесандром Бубликом британец уступил Феликсу Оже-Альяссиму, который в итоге стал победителем турнира.

Прогноз и ставка

На Даниэля в этом матче можно поставить за 3.44, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.33.

Для Энди это принципиальная встреча. Наверняка у него есть большое желание доказать, что поражение от Таро в Мельбурне было всего лишь досадным недоразумением.

Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Даниэля меньше 10,5 за 1.83.

На Australian Open Маррей играл с Даниэлем после пятисетового матча с Николозом Басилашвили. Очевидно, что Энди был не в лучшем физическом состоянии. Сейчас должно быть полегче.