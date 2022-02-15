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    Маррей снова проиграет Даниэлю?

    Даниэль — Маррей. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Дохе 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Даниэль — Маррей
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    Таро Даниэль и Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 18:00 мск. Даниэль — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Даниэль

    Даниэль здорово начал новый сезон. Главным достижением японца стал выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии.

    Сначала Таро прошел непростую квалификацию, выиграв три матча. А потом были две победы в основной сетке.

    И вот тут самое интересное: во втором раунде Даниэль уверенно выиграл у Маррея, не отдав ему ни одной партии. Это был один из лучших матчей в карьере 29-летнего теннисиста.

    После этого Таро уступил Яннику Синнеру, но своим выступлением в Мельбурне он наверняка остался доволен.

    Маррей

    Для Маррея же поражение от Даниэля во втором круге Australian Open стал большим разочарованием.

    Но, к сожалению, для Энди реальность сейчас такова, что ему крайне тяжело проводить на высоком уровне хотя бы два матча кряду.

    В этом плане исключением стал турнир в Сиднее, где экс-первая ракетка мира дошел до финала.

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    На прошлой неделе Маррей сыграл в Роттердаме. После победы над Алесандром Бубликом британец уступил Феликсу Оже-Альяссиму, который в итоге стал победителем турнира.

    Прогноз и ставка

    На Даниэля в этом матче можно поставить за 3.44, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.33.

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    Для Энди это принципиальная встреча. Наверняка у него есть большое желание доказать, что поражение от Таро в Мельбурне было всего лишь досадным недоразумением.

    Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Даниэля меньше 10,5 за 1.83.

    На Australian Open Маррей играл с Даниэлем после пятисетового матча с Николозом Басилашвили. Очевидно, что Энди был не в лучшем физическом состоянии. Сейчас должно быть полегче.

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    Даниэль — Маррей: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на теннис. Маррей снова проиграет Даниэлю?
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