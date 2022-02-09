Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 15:00 мск. Герасимов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Герасимов

Герасимов попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора ему удалось обыграть опытного немца Филиппа Кольшрайбера, отдав при этом лишь два гейма.

Неделей ранее белорусский теннисист не лучшим образом выступил на турнире в Пуне. В первом же раунде Егор уступил финну Эмилю Руусувуори.

На Открытом чемпионате Австралии Герасимов сразу же проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Но зато на одном из турниров в Аделаиде он не только преодолел отбор, но и выиграл два матча с отборе.

Оже-Альяссим

Для Оже-Альяссима это будет первый матч после Australian Open. В Мельбурне канадец, как известно, добрался до четвертьфинала, благодаря чему поднялся в топ-10.

У Феликса был шикарный шанс пройти еще дальше, в матче против Даниила Медведева в 1/4 финала он вел 2-0 по сетам, а в четвертой партии не реализовал матчбол.

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Перед встречей с Медведевым канадский теннисист выиграл у Эмиля Руусувуори, Алехандро Давидовича-Фокины, Дэна Эванса и Марина Чилича.

В 2020 году Оже-Альяссим дошел в Роттердаме, а в прошлом вылетел уже после первого круга.

Прогноз и ставка

На Герасимова можно поставить за 4.15, победу Оже-Альяссима в этом матче букмекеры предлагают за 1.25.

Здесь нужно учесть один важный нюанс. Герасимов неплохо играет в закрытых помещениях. Год назад он дошел до полуфинала в Марселе, а в Роттердаме едва не обыграл Стефаноса Циципаса.

И как ни странно, два предыдущих матча между этими теннисистами получились очень напряженными. Вполне вероятно, что белорус и в предстоящем матче заставил Оже-Альяссима побегать.

Ставка — тотал выигранных геймов Герасимова больше 10,5 за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.17.