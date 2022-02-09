Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты сборной России начинают защиту титулаХоккеисты начинают защиту титула. Анонс событий на Олимпиаде-2022 9 февраля Александр ТерентьевБронза с переломом. Медали России 8 февраля на Олимпиаде-2022 Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 17:25
    • Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу зимней Олимпиады в Пекине
  • 18:21
    • Российские хоккеистки разгромно уступили Финляндии на ОИ-2022
  • 17:19
    • Рублев победил Лааксонена и вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме
  • 15:23
    • Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
  • 12:53
    • Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022, Цветков — четвертый
  • 16:43
    • Елена Вяльбе назвала состав сборной России на мужской командный спринт на ОИ-2022
  • 15:55
    • Аслан Карацев проиграл Грикспору в первом круге турнира в Роттердаме
    Все новости спорта

    Оже-Альяссим проиграет Герасимову в Роттердаме?

    Герасимов — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Роттердаме 9 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Феликс Оже-Альяссим Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Герасимов — Оже-Альяссим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 15:00 мск. Герасимов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Герасимов

    Герасимов попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора ему удалось обыграть опытного немца Филиппа Кольшрайбера, отдав при этом лишь два гейма.

    Неделей ранее белорусский теннисист не лучшим образом выступил на турнире в Пуне. В первом же раунде Егор уступил финну Эмилю Руусувуори.

    На Открытом чемпионате Австралии Герасимов сразу же проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Но зато на одном из турниров в Аделаиде он не только преодолел отбор, но и выиграл два матча с отборе.

    Оже-Альяссим

    Для Оже-Альяссима это будет первый матч после Australian Open. В Мельбурне канадец, как известно, добрался до четвертьфинала, благодаря чему поднялся в топ-10.

    У Феликса был шикарный шанс пройти еще дальше, в матче против Даниила Медведева в 1/4 финала он вел 2-0 по сетам, а в четвертой партии не реализовал матчбол.

    Все прогнозы на теннис

    Перед встречей с Медведевым канадский теннисист выиграл у Эмиля Руусувуори, Алехандро Давидовича-Фокины, Дэна Эванса и Марина Чилича.

    В 2020 году Оже-Альяссим дошел в Роттердаме, а в прошлом вылетел уже после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Герасимова можно поставить за 4.15, победу Оже-Альяссима в этом матче букмекеры предлагают за 1.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Здесь нужно учесть один важный нюанс. Герасимов неплохо играет в закрытых помещениях. Год назад он дошел до полуфинала в Марселе, а в Роттердаме едва не обыграл Стефаноса Циципаса.

    И как ни странно, два предыдущих матча между этими теннисистами получились очень напряженными. Вполне вероятно, что белорус и в предстоящем матче заставил Оже-Альяссима побегать.

    Ставка — тотал выигранных геймов Герасимова больше 10,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Фулхэм — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сток Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Джазира
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Герасимов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим проиграет Герасимову в Роттердаме?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры