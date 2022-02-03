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    Сможет ли Монфис взять реванш у Имера?

    Монфис — Имер. Прогноз (к. 1.79) и ставки на турнир в Монпелье 3 февраля 2022 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против шведа Микаэля Имера во втором круге турнира в Монпелье. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 13:00 мск. Монфис — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монпелье. Мужчины 03 Февраля 2022 года
    Гаэль Монфис (Франция)
  • Монпелье. Мужчины
    •  Гаэль Монфис (Франция) 13:00 Mikael Ymer Mikael Ymer
  • Монпелье. Мужчины
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    Монфис

    Монфис стал одним из героев января. После двух непростых сезонов он снова вернулся на свой топовый уровень. Понятно, что для многих это стало большим сюрпризом.

    Главным успехом Гаэля стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Но даже такой результат, скорее всего, разочаровал француза. В матче против Маттео Берреттини он отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающей партии допустил несколько обидных ошибок, из-за которых упустил шикарный шанс второй раз в карьере пробиться в полуфинал австралийского мэйджора.

    Кроме того, в прошлом месяце Монфис выиграл небольшой турнир в Мельбурне. Уже тогда многих удивило, как хорошо 35-летний француз подготовился к сезону.

    Имер

    Имер стартовал в Монпелье с первого круга. В стартовом матче ему удалось обыграть француза Корентена Муте, причем в двух сетах. У соперника было немало брейк-пойнтов, но швед каждый раз спасал геймы на своей подаче.

    В январе Микаэль неплохо выступил на турнире в Аделаиде. В четвертьфинале 23-летний теннисист проиграл Танаси Коккинакису, но перед этим были победы над Квон Сун Ву и Бенжаменом Бонзи.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Имер в первом круге уступил Стефаносу Циципасу. В отдельных геймах швед выглядел очень даже неплохо. Микаэлю удалось даже выиграть несколько геймов на подаче грека.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.20, победу Имера букмекеры предлагают за 4.80.

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    Как ни странно, но Монфиса, скорее всего, вообще не будет проблем с мотивацией. В прошлом году он без шансов проиграл Имеру на «Ролан Гаррос». Один из сетов швед забрал со счетом 6:0. Гаэль тогда был в абсолютно разобранном состоянии, в том числе в плане психологии.

    Сейчас же совершенно другая ситуация. Монфис наконец-то вернулся на свой уровень. Так что, скорее всего, будет реванш.

    Ставка — победа Монфиса с форой по геймам (-4,5) за 1.79.

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    Монфис — Имер: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис взять реванш у Имера?
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