Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 11:30 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого Шлема» подряд и впервые на Australian Open.

В четвертом раунде Феликс одержал волевую победу над Марином Чиличем. Канадец ужасно провел первую партию, но потом собрался и взял три сета. В двух он дожал хорвата на тай-брейке.

Кроме одного сета, какого-то серьезного преимущества по игре у Оже-Альяссима не было. В очередной раз ему помогла надежная игра собственной подаче.

Пока что самым простым для Феликса был матч третьего круга против Дэна Эванса. А вот перед этим он намучился с Эмилем Руусувуори и Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Медведев

Конечно, все познается в сравнении, но у Медведева в четвертом круге был очень неприятный матч против Максима Кресси.

Три сета из четырех стали настоящим испытанием. Даниил относительно легко взял первую партию, а потом началось шоу американца. Кресси на своей подаче сразу же выбегал к сетке и просто забивал мячи в свободную часть корта. Медведев ничего не мог поделать, когда у соперника проходила первая подача.

Все прогнозы на Australian Open

В какой-то момент он начал конкретно психовать, но все-таки смог сделать несколько брейков и завершить матч в свою пользу. Но это было непросто.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.15.

У Феликса остались не самые приятные воспоминания от предыдущих встреч с Даниилом. В начале января он без шансов проиграл россиянину в матче Кубка ATP. То же самое было в полуфинале прошлогоднего розыгрыша US Open.

И Оже-Альяссиму действительно нечем удивлять Медведева. Это будет не самый сложный матч для российского теннисиста.

Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.14.