Оже-Альяссим
Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого Шлема» подряд и впервые на Australian Open.
В четвертом раунде Феликс одержал волевую победу над Марином Чиличем. Канадец ужасно провел первую партию, но потом собрался и взял три сета. В двух он дожал хорвата на тай-брейке.
Кроме одного сета, какого-то серьезного преимущества по игре у Оже-Альяссима не было. В очередной раз ему помогла надежная игра собственной подаче.
Пока что самым простым для Феликса был матч третьего круга против Дэна Эванса. А вот перед этим он намучился с Эмилем Руусувуори и Алехандро Давидовичем-Фокиной.
Медведев
Конечно, все познается в сравнении, но у Медведева в четвертом круге был очень неприятный матч против Максима Кресси.
Три сета из четырех стали настоящим испытанием. Даниил относительно легко взял первую партию, а потом началось шоу американца. Кресси на своей подаче сразу же выбегал к сетке и просто забивал мячи в свободную часть корта. Медведев ничего не мог поделать, когда у соперника проходила первая подача.
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В какой-то момент он начал конкретно психовать, но все-таки смог сделать несколько брейков и завершить матч в свою пользу. Но это было непросто.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.15.
У Феликса остались не самые приятные воспоминания от предыдущих встреч с Даниилом. В начале января он без шансов проиграл россиянину в матче Кубка ATP. То же самое было в полуфинале прошлогоднего розыгрыша US Open.
И Оже-Альяссиму действительно нечем удивлять Медведева. Это будет не самый сложный матч для российского теннисиста.
Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.14.