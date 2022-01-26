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    Медведев обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?

    Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Открытом чемпионате Австралии 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 11:30 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого Шлема» подряд и впервые на Australian Open.

    В четвертом раунде Феликс одержал волевую победу над Марином Чиличем. Канадец ужасно провел первую партию, но потом собрался и взял три сета. В двух он дожал хорвата на тай-брейке.

    Кроме одного сета, какого-то серьезного преимущества по игре у Оже-Альяссима не было. В очередной раз ему помогла надежная игра собственной подаче.

    Пока что самым простым для Феликса был матч третьего круга против Дэна Эванса. А вот перед этим он намучился с Эмилем Руусувуори и Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    Медведев

    Конечно, все познается в сравнении, но у Медведева в четвертом круге был очень неприятный матч против Максима Кресси.

    Три сета из четырех стали настоящим испытанием. Даниил относительно легко взял первую партию, а потом началось шоу американца. Кресси на своей подаче сразу же выбегал к сетке и просто забивал мячи в свободную часть корта. Медведев ничего не мог поделать, когда у соперника проходила первая подача.

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    В какой-то момент он начал конкретно психовать, но все-таки смог сделать несколько брейков и завершить матч в свою пользу. Но это было непросто.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.15.

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    У Феликса остались не самые приятные воспоминания от предыдущих встреч с Даниилом. В начале января он без шансов проиграл россиянину в матче Кубка ATP. То же самое было в полуфинале прошлогоднего розыгрыша US Open.

    И Оже-Альяссиму действительно нечем удивлять Медведева. Это будет не самый сложный матч для российского теннисиста.

    Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.14.

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    Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?
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