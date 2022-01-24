Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 09:30 мск. Швентек — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек в третьем круге выиграла у Дарьи Касаткиной. По счету — 6:2, 6:3 — можно подумать, что это был не самый сложный матч для теннисистки из Польши. Но, на самом деле, напряжение было до последнего гейма.

У Касаткиной было много брейк-пойнтов, но Иге только в одном случае не удалось спасти гейм на своей подаче.

Победу Швентек можно назвать заслуженной, но тотального превосходства над соперницей у нее точно не было.

В начале турнира Швентек разгромила Хэрриет Дарт и Ребекку Петерсон.

Кырстя

Кырстя второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга.

Уже в первом матче румынская теннисистка сокрушила экс-первую ракетку мира Петру Квитову.

Во втором раунде Кырстя уверено выиграла у Кристины Кучовой, а потом одержала победу над Анастасией Павлюченковой.

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В матче с россиянкой Кырсте пришлось провести на корте три сета. Румынка провалила вторую партию, но заключительную провела идеально.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.20, победу Кырсти букмекеры предлагают за 5.30.

На этот раз Ига хорошо готова к турниру, в том числе психологически. Похоже, работа с личным психологом действительно оказалась полезной.

Кырстя здорово провела первые матчи, но теперь ее ждет встреча с одной из претенденток на титул. Вряд ли у румынки найдутся аргументы против агрессивного тенниса соперницы.

Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,5) за 1.93.