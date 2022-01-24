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    Сможет ли Швентек выйти в четвертьфинал Australian Open?

    Швентек — Кырстя. Прогноз (к. 1.93) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 09:30 мск. Швентек — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 24 Января 2022 года
    Ига Свёнтек (Польша)
  • Australian Open. Женщины
    •  Ига Свёнтек (Польша) 09:30 С. Кырстя (Румыния) С. Кырстя (Румыния)
  • Australian Open. Женщины
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    Швентек

    Швентек в третьем круге выиграла у Дарьи Касаткиной. По счету — 6:2, 6:3 — можно подумать, что это был не самый сложный матч для теннисистки из Польши. Но, на самом деле, напряжение было до последнего гейма.

    У Касаткиной было много брейк-пойнтов, но Иге только в одном случае не удалось спасти гейм на своей подаче.

    Победу Швентек можно назвать заслуженной, но тотального превосходства над соперницей у нее точно не было.

    В начале турнира Швентек разгромила Хэрриет Дарт и Ребекку Петерсон.

    Кырстя

    Кырстя второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга.

    Уже в первом матче румынская теннисистка сокрушила экс-первую ракетку мира Петру Квитову.

    Во втором раунде Кырстя уверено выиграла у Кристины Кучовой, а потом одержала победу над Анастасией Павлюченковой.

    Все прогнозы на Australian Open

    В матче с россиянкой Кырсте пришлось провести на корте три сета. Румынка провалила вторую партию, но заключительную провела идеально.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.20, победу Кырсти букмекеры предлагают за 5.30.

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    На этот раз Ига хорошо готова к турниру, в том числе психологически. Похоже, работа с личным психологом действительно оказалась полезной.

    Кырстя здорово провела первые матчи, но теперь ее ждет встреча с одной из претенденток на титул. Вряд ли у румынки найдутся аргументы против агрессивного тенниса соперницы.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,5) за 1.93.

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    Швентек — Кырстя: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Швентек выйти в четвертьфинал Australian Open?
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