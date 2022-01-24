Коллинз
Коллинз второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В 2019 году американка остановилась только в полуфинале.
Даниэль начала турнир с уверенной победы над Кэролайн Доулхайд, после чего разгромила Ану Конюх.
В третьем круге у Коллинз был тяжелейший матч против Клары Таусон. Здесь ей пришлось продемонстрировать свой характер. Датчанка выиграла первый сет и вела с брейком во втором, но в итоге все увидели классный камбэк американской теннисистки.
В прошлом году Коллинз выиграла два турнира. Это были ее первые титулы на уровне WTA.
Мертенс
Мертенс третий год подряд сыграет в четвертом круге Australian Open. И на этот раз она достаточно легко дошла до этой стадии.
Бельгийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета. Но надо сказать, что и серьезных соперниц у нее пока не было.
Все прогнозы на Australian Open
В первом круге Мертенс обыграла опытную россиянку Веру Звонареву, дальше была победа над румынкой Ириной Бегу, а в третьем раунде она разгромила китаянку Чжан Шуай.
Мертенс в 2018 году добралась в Мельбурне до полуфинала.
Прогноз и ставка
На Коллинз в этом матче можно поставить за 1.75, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.18.
В прошлом году Даниэль легко выиграла у бельгийки на турнире в Чикаго. И этот опыт, скорее всего, поможет ей и в ближайшем матче.
Проблема Мертенс заключается в том, что в первых раундах у нее вообще не было стрессовых ситуаций. А матч с очень эмоциональной Коллинз — это испытание.
Ставка — победа Коллинз за 1.75.