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    Коллинз второй раз в карьере дойдет до четвертьфинала Australian Open?

    Коллинз — Мертенс. Прогноз (к. 1.75) и ставки на Открытый чемпионата 24 января 2022 года

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    Даниэль Коллинз
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 03:00 мск. Коллинз — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Коллинз

    Коллинз второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В 2019 году американка остановилась только в полуфинале.

    Даниэль начала турнир с уверенной победы над Кэролайн Доулхайд, после чего разгромила Ану Конюх.

    В третьем круге у Коллинз был тяжелейший матч против Клары Таусон. Здесь ей пришлось продемонстрировать свой характер. Датчанка выиграла первый сет и вела с брейком во втором, но в итоге все увидели классный камбэк американской теннисистки.

    В прошлом году Коллинз выиграла два турнира. Это были ее первые титулы на уровне WTA.

    Мертенс

    Мертенс третий год подряд сыграет в четвертом круге Australian Open. И на этот раз она достаточно легко дошла до этой стадии.

    Бельгийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета. Но надо сказать, что и серьезных соперниц у нее пока не было.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге Мертенс обыграла опытную россиянку Веру Звонареву, дальше была победа над румынкой Ириной Бегу, а в третьем раунде она разгромила китаянку Чжан Шуай.

    Мертенс в 2018 году добралась в Мельбурне до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Коллинз в этом матче можно поставить за 1.75, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.18.

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    В прошлом году Даниэль легко выиграла у бельгийки на турнире в Чикаго. И этот опыт, скорее всего, поможет ей и в ближайшем матче.

    Проблема Мертенс заключается в том, что в первых раундах у нее вообще не было стрессовых ситуаций. А матч с очень эмоциональной Коллинз — это испытание.

    Ставка — победа Коллинз за 1.75.

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    Коллинз — Мертенс: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Коллинз второй раз в карьере дойдет до четвертьфинала Australian Open?
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