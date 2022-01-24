Американка Даниэль Коллинз сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 03:00 мск. Коллинз — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коллинз

Коллинз второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В 2019 году американка остановилась только в полуфинале.

Даниэль начала турнир с уверенной победы над Кэролайн Доулхайд, после чего разгромила Ану Конюх.

В третьем круге у Коллинз был тяжелейший матч против Клары Таусон. Здесь ей пришлось продемонстрировать свой характер. Датчанка выиграла первый сет и вела с брейком во втором, но в итоге все увидели классный камбэк американской теннисистки.

В прошлом году Коллинз выиграла два турнира. Это были ее первые титулы на уровне WTA.

Мертенс

Мертенс третий год подряд сыграет в четвертом круге Australian Open. И на этот раз она достаточно легко дошла до этой стадии.

Бельгийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета. Но надо сказать, что и серьезных соперниц у нее пока не было.

Все прогнозы на Australian Open

В первом круге Мертенс обыграла опытную россиянку Веру Звонареву, дальше была победа над румынкой Ириной Бегу, а в третьем раунде она разгромила китаянку Чжан Шуай.

Мертенс в 2018 году добралась в Мельбурне до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Коллинз в этом матче можно поставить за 1.75, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.18.

В прошлом году Даниэль легко выиграла у бельгийки на турнире в Чикаго. И этот опыт, скорее всего, поможет ей и в ближайшем матче.

Проблема Мертенс заключается в том, что в первых раундах у нее вообще не было стрессовых ситуаций. А матч с очень эмоциональной Коллинз — это испытание.

Ставка — победа Коллинз за 1.75.