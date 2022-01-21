Украинка Марта Костюк сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 04:30 мск. Костюк — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Костюк второй раз в карьере вышла в третий круг австралийского мэйджора. Впервые ей это удалось на дебютном турнире в 2018 году.

В первом раунде Марта одержала победу над француженкой Диане Парри. После легкого простого сета украинка дожала француженку на тай-брейке второй партии.

В матче против Сары Соррибес-Тормо тоже был тай-брейк, только в первом сете. А вот второй, напротив, получился попроще.

В текущем рейтинге Костюк занимает 66-е место.

Бадоса

А вот Бадоса впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open. Всего лишь за год испанка добилась просто выдающегося прогресса как в игре, так и в результатах.

Новый сезон она начала с титула в Сиднее, а в прошлом стала победительницей престижного турнира в Индиан-Уэллсе и классно выступила на Итоговом.

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В первом круге Бадоса разгромила австралийку Айлу Томлянович, а потом так же легко выиграла у итальянки Мартины Тревизан.

Судя по всему, Паула будет бороться за победу в Мельбурне.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 4.10, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.27.

Марта, конечно, тоже талантлива, но пока что она уступает испанке. В том числе в плане психологической устойчивости. Украинка не очень хорошо реагирует на сложности по ходу матча.

Ставка — победа Бадосы в двух сетах за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Костюк меньше 8,5 за 1.93.