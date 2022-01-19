Хачанов
Хачанов в первом круге выиграл у американца Дениса Кудлы. В целом начало турнира получилось довольно спокойным.
Но без проблем все равно не обошлось. Карен проиграл первый сет, позволив сопернику сразу же сделать брейк. Кроме того, в заключительно сете россиянин дожал Кудлу только на тай-брейке.
Из позитивного стоит отметить 17 эйсов и 87 процентов выигранных очков на первой подаче.
Бонзи
Бонзи впервые в карьере попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
В первом матче французский теннисист легко выиграл у немца Петера Гоёвчика. В отличие от Карена, Бенжамен не отдал сопернику ни одной партии.
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В первой половине января Бонзи выступил на турнирах в Аделаиде. И только на втором ему удалось выиграть один матч.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.22, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.50.
Тот случай, когда в победе Хачанова, в общем-то, нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, очевидно, что Карену будет сложно выиграть в трех сетах. Для этого ему придется безошибочно действовать на собственной подаче, а это почти нереально. Тогда как на приеме россиянин, как правило, не очень эффективен.
Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.82.
В прошлом году Хачанов обыграл Бонзи на турнире в Лионе, но француз все равно смог взять одну партию.