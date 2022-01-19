Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 07:00 мск. Хачанов — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в первом круге выиграл у американца Дениса Кудлы. В целом начало турнира получилось довольно спокойным.

Но без проблем все равно не обошлось. Карен проиграл первый сет, позволив сопернику сразу же сделать брейк. Кроме того, в заключительно сете россиянин дожал Кудлу только на тай-брейке.

Из позитивного стоит отметить 17 эйсов и 87 процентов выигранных очков на первой подаче.

Бонзи

Бонзи впервые в карьере попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

В первом матче французский теннисист легко выиграл у немца Петера Гоёвчика. В отличие от Карена, Бенжамен не отдал сопернику ни одной партии.

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В первой половине января Бонзи выступил на турнирах в Аделаиде. И только на втором ему удалось выиграть один матч.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.22, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.50.

Тот случай, когда в победе Хачанова, в общем-то, нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, очевидно, что Карену будет сложно выиграть в трех сетах. Для этого ему придется безошибочно действовать на собственной подаче, а это почти нереально. Тогда как на приеме россиянин, как правило, не очень эффективен.

Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.82.

В прошлом году Хачанов обыграл Бонзи на турнире в Лионе, но француз все равно смог взять одну партию.