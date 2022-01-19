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    Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Australian Open?

    Хачанов — Бонзи. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Бонзи
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 07:00 мск. Хачанов — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов в первом круге выиграл у американца Дениса Кудлы. В целом начало турнира получилось довольно спокойным.

    Но без проблем все равно не обошлось. Карен проиграл первый сет, позволив сопернику сразу же сделать брейк. Кроме того, в заключительно сете россиянин дожал Кудлу только на тай-брейке.

    Из позитивного стоит отметить 17 эйсов и 87 процентов выигранных очков на первой подаче.

    Бонзи

    Бонзи впервые в карьере попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

    В первом матче французский теннисист легко выиграл у немца Петера Гоёвчика. В отличие от Карена, Бенжамен не отдал сопернику ни одной партии.

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    В первой половине января Бонзи выступил на турнирах в Аделаиде. И только на втором ему удалось выиграть один матч.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.22, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.50.

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    Тот случай, когда в победе Хачанова, в общем-то, нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, очевидно, что Карену будет сложно выиграть в трех сетах. Для этого ему придется безошибочно действовать на собственной подаче, а это почти нереально. Тогда как на приеме россиянин, как правило, не очень эффективен.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.82.

    В прошлом году Хачанов обыграл Бонзи на турнире в Лионе, но француз все равно смог взять одну партию.

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    Хачанов — Бонзи: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Australian Open?
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