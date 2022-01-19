Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 12:30 мск. Монфис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Монфис стартовал с уверенной победы над аргентинцем Федерико Корией, которая подтвердила, что он находится в шикарной форме.

Французский теннисист отдал сопернику всего лишь пять геймов. Гаэль очень давно не играл на таком уровне.

В начале января Монфис выиграл турнир в Аделаиде. В решающем матче он одержал победу над Кареном Хачановым. К слову, в четырех матчах француз не отдал ни одного сета.

Еще на одном турнире в Аделаиде Монфис не смог доиграть матч против Тиаго Монтейро. По всей видимости, Гаэль просто почувствовал мышечный дискомфорт и не захотел рисковать.

Бублик

Бублик тем временем заставил немного понервничать своих поклонников. В стартовом матче представитель Казахстана встречался с американцем Эрнесто Эскобедо.

Соперник уверенно взял первый сет, во втором у Бублика тоже были проблемы, но постепенно ему удалось наладить игру. В итоге — уверенный камбэк.

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Это был всего лишь второй матч 24-летнего теннисиста в этом году. В первом он проиграл Александару Вукичу на турнире в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бублика букмекеры предлагают за 4.65.

Рискнем предположить, что Монфис в начале сезона играет на уровне топ-10. Гаэль действительно демонстрирует шикарный теннис. Бублик же, судя по всему, пока только приближается к своему идеальному состоянию.

Ставка — победа Монфиса в трех сетах за 2.19. Француз достаточно хорош не только на своей подаче, но и на приеме, поэтому Бублику будет очень тяжело.