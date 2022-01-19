Монфис
Монфис стартовал с уверенной победы над аргентинцем Федерико Корией, которая подтвердила, что он находится в шикарной форме.
Французский теннисист отдал сопернику всего лишь пять геймов. Гаэль очень давно не играл на таком уровне.
В начале января Монфис выиграл турнир в Аделаиде. В решающем матче он одержал победу над Кареном Хачановым. К слову, в четырех матчах француз не отдал ни одного сета.
Еще на одном турнире в Аделаиде Монфис не смог доиграть матч против Тиаго Монтейро. По всей видимости, Гаэль просто почувствовал мышечный дискомфорт и не захотел рисковать.
Бублик
Бублик тем временем заставил немного понервничать своих поклонников. В стартовом матче представитель Казахстана встречался с американцем Эрнесто Эскобедо.
Соперник уверенно взял первый сет, во втором у Бублика тоже были проблемы, но постепенно ему удалось наладить игру. В итоге — уверенный камбэк.
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Это был всего лишь второй матч 24-летнего теннисиста в этом году. В первом он проиграл Александару Вукичу на турнире в Аделаиде.
Прогноз и ставка
На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бублика букмекеры предлагают за 4.65.
Рискнем предположить, что Монфис в начале сезона играет на уровне топ-10. Гаэль действительно демонстрирует шикарный теннис. Бублик же, судя по всему, пока только приближается к своему идеальному состоянию.
Ставка — победа Монфиса в трех сетах за 2.19. Француз достаточно хорош не только на своей подаче, но и на приеме, поэтому Бублику будет очень тяжело.