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    Монфис не отдаст Бублику ни одного сета?

    Монфис — Бублик. Прогноз (к. 2.19) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Бублик
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 12:30 мск. Монфис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Монфис стартовал с уверенной победы над аргентинцем Федерико Корией, которая подтвердила, что он находится в шикарной форме.

    Французский теннисист отдал сопернику всего лишь пять геймов. Гаэль очень давно не играл на таком уровне.

    В начале января Монфис выиграл турнир в Аделаиде. В решающем матче он одержал победу над Кареном Хачановым. К слову, в четырех матчах француз не отдал ни одного сета.

    Еще на одном турнире в Аделаиде Монфис не смог доиграть матч против Тиаго Монтейро. По всей видимости, Гаэль просто почувствовал мышечный дискомфорт и не захотел рисковать.

    Бублик

    Бублик тем временем заставил немного понервничать своих поклонников. В стартовом матче представитель Казахстана встречался с американцем Эрнесто Эскобедо.

    Соперник уверенно взял первый сет, во втором у Бублика тоже были проблемы, но постепенно ему удалось наладить игру. В итоге — уверенный камбэк.

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    Это был всего лишь второй матч 24-летнего теннисиста в этом году. В первом он проиграл Александару Вукичу на турнире в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бублика букмекеры предлагают за 4.65.

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    Рискнем предположить, что Монфис в начале сезона играет на уровне топ-10. Гаэль действительно демонстрирует шикарный теннис. Бублик же, судя по всему, пока только приближается к своему идеальному состоянию.

    Ставка — победа Монфиса в трех сетах за 2.19. Француз достаточно хорош не только на своей подаче, но и на приеме, поэтому Бублику будет очень тяжело.

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    Монфис — Бублик: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на теннис. Монфис не отдаст Бублику ни одного сета?
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