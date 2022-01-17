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    Свитолина проиграет в первом круге Australian Open?

    Ферро — Свитолина. Прогноз (к. 4.05) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ферро — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против француженки Фионы Ферро в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Ферро — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 17 Января 2022 года
    Фиона Ферро (Франция)
  • Australian Open. Женщины
    •  Фиона Ферро (Франция) 03:00 Элина Свитолина (Украина) Элина Свитолина (Украина)
  • Australian Open. Женщины
    •

    Ферро

    Ферро напрямую попала в основную сетку Australian Open, хотя в текущем рейтинге занимает всего лишь 101-е место.

    Француженка начала сезон на турнире в Мельбурне. Фиона безуспешно пыталась пройти квалификацию, проиграв уже в первом раунде представительнице Испании Алене Большовой.

    В Сиднее Ферро снова проиграла в квалификации. Правда, на этот раз во втором раунде. Но в итоге она попала в основу в качестве лаки-лузера. В первом же матче 24-летняя теннисистка проиграла Элизе Мертенс.

    В прошлом году Ферро дошла на Australian Open, обыграв Катерину Синякову и Елену Рыбакину. После этого ее остановила Ига Швентек.

    Свитолина

    Свитолина пока тоже совсем не радует. Похоже, болельщикам украинки надо готовиться к непростому сезону.

    В начале января Элина сенсационно проиграла россиянке Анастасии Гасановой в первом круге турнира в Аделаиде.

    Все прогнозы на Australian Open

    Еще через неделю Свитолина заявилась на второй турнир в Аделаиде — и снова проиграла в первом матче. На этот экс-третья ракетка мира уступила американке Мэдисон Киз.

    Свитолина дважды доходила до четвертьфинала на Australian Open — в 2018 и 2019 годах.

    Прогноз и ставка

    На Ферро в этом матче можно поставить за 4.05, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.26.

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    Очевидно, что коэффициент на Элину существенно занижен. Игра украинки в недавних матчах стала настоящим разочарованием.

    Это один из тех матчей, где явный фаворит вполне может проиграть.

    Ставка — победа Ферро за 4.05.

    А самая оптимальная ставка — Ферро выиграет хотя бы один сет за 2.02. Свитолина сейчас может проиграть кому угодно.

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    Ферро — Свитолина: прогноз, ставка (4.05), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Свитолина проиграет в первом круге Australian Open?
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