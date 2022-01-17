Украинка Элина Свитолина сыграет против француженки Фионы Ферро в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Ферро — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ферро

Ферро напрямую попала в основную сетку Australian Open, хотя в текущем рейтинге занимает всего лишь 101-е место.

Француженка начала сезон на турнире в Мельбурне. Фиона безуспешно пыталась пройти квалификацию, проиграв уже в первом раунде представительнице Испании Алене Большовой.

В Сиднее Ферро снова проиграла в квалификации. Правда, на этот раз во втором раунде. Но в итоге она попала в основу в качестве лаки-лузера. В первом же матче 24-летняя теннисистка проиграла Элизе Мертенс.

В прошлом году Ферро дошла на Australian Open, обыграв Катерину Синякову и Елену Рыбакину. После этого ее остановила Ига Швентек.

Свитолина

Свитолина пока тоже совсем не радует. Похоже, болельщикам украинки надо готовиться к непростому сезону.

В начале января Элина сенсационно проиграла россиянке Анастасии Гасановой в первом круге турнира в Аделаиде.

Все прогнозы на Australian Open

Еще через неделю Свитолина заявилась на второй турнир в Аделаиде — и снова проиграла в первом матче. На этот экс-третья ракетка мира уступила американке Мэдисон Киз.

Свитолина дважды доходила до четвертьфинала на Australian Open — в 2018 и 2019 годах.

Прогноз и ставка

На Ферро в этом матче можно поставить за 4.05, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.26.

Очевидно, что коэффициент на Элину существенно занижен. Игра украинки в недавних матчах стала настоящим разочарованием.

Это один из тех матчей, где явный фаворит вполне может проиграть.

Ставка — победа Ферро за 4.05.

А самая оптимальная ставка — Ферро выиграет хотя бы один сет за 2.02. Свитолина сейчас может проиграть кому угодно.