Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Энди Маррея в финале турнира в Сиднее. Матч пройдет 15 января, начало — в 11:00 мск. Карацев — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

У Карацева в полуфинале был невероятный по напряжение матч против Дэна Эванса. Более-менее спокойно на корте было в первой партии, которую россиянин выиграл со счетом 6:3.

А потом началась настоящая «жара». На тай-брейке второго сета у Аслана было три матчбола, но в итоге британец перевел игру в решающую партию.

После этого показалось, что уставший Карацев, который в начале месяц не смог сыграть на Кубке ATP из-за коронавируса, скорее всего, упустит возможность выйти в финал. Тай-брейк измотал не только в физическом, но и в моральном плане.

Эванс же постоянно был чем-то недоволен, а в какой-то момент и вовсе устроил скандал. Дэн страшно бесился из-за того, что Карацев взял туалетный перерыв. Это было похоже на попытку надавить на Аслана психологически. Но в итоге получилось наоборот, Эванс утонул в эмоциях, а россиянин сделал несколько брейков и четвертый раз в карьере вышел в финал. Простым криком Карацева не сломить.

Маррей

Маррей тем временем сыграет в финале впервые с октября 2019 года, когда он взял титул в Антверпене. Для Энди, который выиграл 46 турниров, это очень серьезное достижение. Он еще раз доказал, что может бороться за трофеи даже после сложнейшей операции.

В полуфинале Маррей играл против Райли Опелки. Как и ожидалось, американец все время мощно подавал, и британцу оставалось только наблюдать за тем, как мимо него пролетают мячи. Первый сет Опелка выиграл на тай-брейке.

А начиная со второго Маррей постепенно понял, как надо играть на приеме.

«Подготовиться к такой подаче невозможно — нужно адаптироваться по ходу. Я решил первую подачу принимать подставкой, и это хорошо получалось. Со второй было сложно — он ее так вкручивает, что мяч очень высоко отскакивает. Но прием всегда был одной из моих сильных сторон», — объяснял после матча Маррей.

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Второй и третий сеты Маррей выиграл со счетом 6:4. Энди все-таки удалось сделать два брейка, что в такой игре можно сравнить с подвигом.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.76, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.16.

Для обоих теннисистов неделя получилась энергозатратной. Но в большей степени это все же касается Маррея, которому нужно куда больше времени на восстановление. Этот момент может стать ключевым.

У Карацева нет такой подачи, как у Опелки, но проще британцу точно не будет. Аслан обладает арсеналом других куда более опасных ударов, после которых Маррею придется побегать.

В общем, наша ставка — победа Карацева за 1.82. Скорее всего, Аслан обыграет уставшего соперника.