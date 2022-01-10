Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Мэдисон Киз в первом круге на турнире в Аделаиде. Матч пройдет 10 января, начало — в 11:30 мск. Киз — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Киз

Киз начала сезон на турнире в Мельбурне, где смогла выиграть только один матч.

В первом круге американская теннисистка одержала победу над Хэрриет Дарт. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч все равно сложно назвать простым.

А во втором раунде Киз уступила Дарье Касаткиной. Первый сет чемпионка US Open-2017 проиграла на тай-брейке, во втором отдала россиянке лишь два гейма, а в решающем очень слабо действовала на своей подаче. Но в последнее время у Киз постоянно такие проблемы.

Свитолина

Свитолина тем временем и вовсе вылетела после первого круга на турнире в Аделаиде.

Элина провалила матч против Анастасии Гасановой. Хотя начало было неплохим, украинка взяла первый сет, но потом игра у нее просто развалилась.

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Во втором и третьем сетах Свитолина позволила 130-й ракетке мира реализовать шесть брейк-пойнтов. И это, безусловно, провал. Судя по всему, впереди у Элины очень непростой сезон.

Прогноз и ставка

На Киз в этом матче можно поставить за 2.45, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.58.

Обе теннисистки очень часто ошибаются на своей подаче, поэтому в плане исхода это абсолютно непредсказуемый матч.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43. В данном случае это самый логичный вариант.