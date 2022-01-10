Киз
Киз начала сезон на турнире в Мельбурне, где смогла выиграть только один матч.
В первом круге американская теннисистка одержала победу над Хэрриет Дарт. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч все равно сложно назвать простым.
А во втором раунде Киз уступила Дарье Касаткиной. Первый сет чемпионка US Open-2017 проиграла на тай-брейке, во втором отдала россиянке лишь два гейма, а в решающем очень слабо действовала на своей подаче. Но в последнее время у Киз постоянно такие проблемы.
Свитолина
Свитолина тем временем и вовсе вылетела после первого круга на турнире в Аделаиде.
Элина провалила матч против Анастасии Гасановой. Хотя начало было неплохим, украинка взяла первый сет, но потом игра у нее просто развалилась.
Во втором и третьем сетах Свитолина позволила 130-й ракетке мира реализовать шесть брейк-пойнтов. И это, безусловно, провал. Судя по всему, впереди у Элины очень непростой сезон.
Прогноз и ставка
На Киз в этом матче можно поставить за 2.45, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.58.
Обе теннисистки очень часто ошибаются на своей подаче, поэтому в плане исхода это абсолютно непредсказуемый матч.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43. В данном случае это самый логичный вариант.