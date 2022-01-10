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    Свитолина снова проиграет в первом круге?

    Киз — Свитолина. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Аделаиде 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Мэдисон Киз в первом круге на турнире в Аделаиде. Матч пройдет 10 января, начало — в 11:30 мск. Киз — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Киз

    Киз начала сезон на турнире в Мельбурне, где смогла выиграть только один матч.

    В первом круге американская теннисистка одержала победу над Хэрриет Дарт. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч все равно сложно назвать простым.

    А во втором раунде Киз уступила Дарье Касаткиной. Первый сет чемпионка US Open-2017 проиграла на тай-брейке, во втором отдала россиянке лишь два гейма, а в решающем очень слабо действовала на своей подаче. Но в последнее время у Киз постоянно такие проблемы.

    Свитолина

    Свитолина тем временем и вовсе вылетела после первого круга на турнире в Аделаиде.

    Элина провалила матч против Анастасии Гасановой. Хотя начало было неплохим, украинка взяла первый сет, но потом игра у нее просто развалилась.

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    Во втором и третьем сетах Свитолина позволила 130-й ракетке мира реализовать шесть брейк-пойнтов. И это, безусловно, провал. Судя по всему, впереди у Элины очень непростой сезон.

    Прогноз и ставка

    На Киз в этом матче можно поставить за 2.45, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.58.

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    Обе теннисистки очень часто ошибаются на своей подаче, поэтому в плане исхода это абсолютно непредсказуемый матч.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43. В данном случае это самый логичный вариант.

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    Киз — Свитолина: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на теннис. Свитолина снова проиграет в первом круге?
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