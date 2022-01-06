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    Сможет ли Сафиуллин удивить Синнера?

    Сафиуллин — Синнер. Прогноз (к. 1.94) и ставки на Кубок ATP 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Синнер
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Янника Синнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 6 января, начало — в 02:00 мск. Сафиуллин — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Сафиуллина можно назвать, пожалуй, главным открытием Кубка ATP. Только за первые несколько дней 2022 года он одержал больше побед над топ-100, чем до этого за всю карьеру.

    Роман был второй ракеткой мира по юниорам, выигрывал на этом уровне Australian Open, но переход во взрослый теннис получился чересчур сложным из-за травмы плеча, беспокоившей его не один год.

    И Сафиуллин, похоже, дождался момента, когда может играть в полную силу. В первом матче на текущем турнире россиянин одержал волевую победу над Аруром Риндеркнешем.

    А после этого была победа над Джеймсом Даквортом. На этот раз хватило даже двух сетов, несмотря на то, что по ходу первой партии Сафиуллин уступал со счетом 2:5.

    Сложно сказать, удастся ли россиянину стабильно играть на таком уровне, но если да, то не за горами тот день, когда он войдет в топ-100.

    Синнер

    Синнер тем временем тоже начал год с двух побед. Правда, в его случае это вряд ли кого-то удивило. В этом сезоне от итальянца будут ждать серьезных результатов, в том числе на самых крупных турнирах.

    Сначала Янник размялся в матче с Максом Перселлом из Австралии, спокойно выиграв два сета.

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    А потом была победа над Артуром Риндеркнешем. В этой игре сложным получился второй сет, в котором Синнер сразу же позволил французу сделать брейк, но потом все равно отыгрался и дожал соперника на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллин в этом матче можно поставить за 5.05, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.19.

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    Сафиуллин наконец-то подтвердил, что по своему потенциалу он спокойно может бороться как минимум за место в топ-100. Главное, без травм.

    Но в любом случае, в предстоящем матче у Романа вряд ли получится удивить.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 1.94.

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    Сафиуллин — Синнер: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин удивить Синнера?
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