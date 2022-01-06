Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Янника Синнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 6 января, начало — в 02:00 мск. Сафиуллин — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллина можно назвать, пожалуй, главным открытием Кубка ATP. Только за первые несколько дней 2022 года он одержал больше побед над топ-100, чем до этого за всю карьеру.

Роман был второй ракеткой мира по юниорам, выигрывал на этом уровне Australian Open, но переход во взрослый теннис получился чересчур сложным из-за травмы плеча, беспокоившей его не один год.

И Сафиуллин, похоже, дождался момента, когда может играть в полную силу. В первом матче на текущем турнире россиянин одержал волевую победу над Аруром Риндеркнешем.

А после этого была победа над Джеймсом Даквортом. На этот раз хватило даже двух сетов, несмотря на то, что по ходу первой партии Сафиуллин уступал со счетом 2:5.

Сложно сказать, удастся ли россиянину стабильно играть на таком уровне, но если да, то не за горами тот день, когда он войдет в топ-100.

Синнер

Синнер тем временем тоже начал год с двух побед. Правда, в его случае это вряд ли кого-то удивило. В этом сезоне от итальянца будут ждать серьезных результатов, в том числе на самых крупных турнирах.

Сначала Янник размялся в матче с Максом Перселлом из Австралии, спокойно выиграв два сета.

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А потом была победа над Артуром Риндеркнешем. В этой игре сложным получился второй сет, в котором Синнер сразу же позволил французу сделать брейк, но потом все равно отыгрался и дожал соперника на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Сафиуллин в этом матче можно поставить за 5.05, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.19.

Сафиуллин наконец-то подтвердил, что по своему потенциалу он спокойно может бороться как минимум за место в топ-100. Главное, без травм.

Но в любом случае, в предстоящем матче у Романа вряд ли получится удивить.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 1.94.