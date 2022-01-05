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    Сможет ли Касаткина выиграть у Калинской в двух сетах?

    Касаткина — Калинская. Прогноз (к. 4.00) и ставки на турнир в Мельбурне 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Калинская
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против соотечественницы Анны Калинской в первом раунде турнира в Мельбурне. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:30 мск. Касаткина — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина начинает новый сезон в статусе 26-й ракетки. И на данный момент ее ближайшей целью остается возвращение в топ-20.

    В прошлом году Дарья выиграла два турнира. В феврале, сразу после Australian Open, россиянка взяла титул в Мельбурне. А в марте стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, Касаткина дошла до финала в Бирмингеме и Сан-Хосе. В первом случае она проиграла в решающем матче Онс Жабер, а во втором — Даниэль Коллинс.

    В целом 2021-й получился вполне успешным для Касаткиной, хотя очевидно, что она может играть еще лучше.

    Калинская

    Калинская тем временем попала в основную сетку через квалификацию.

    В первом раунде отбора Анна одержала победу над американкой Кристиной Макхейл. Второй сет она забрала со счетом 6:1.

    В решающем раунде отбора Калинская, занимающая 111-е место в рейтинге WTA, выиграла у румынки Ирины Бары.

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    В прошлом сезоне главным достижением Калинской стал выход в четвертый круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе, где ей тоже пришлось начинать с квалификации. Кроме того, Анна выиграла два матча в Майами и пробилась в основную сетку Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.46, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.75.

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    Скорее всего, Касаткина выиграет, но, как обычно, есть сомнения, что ей хватит двух сетов.

    Ставка — победа Касаткиной со счетом 2-1 по сетам за 4.00.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Калинская выиграет хотя бы один сет за 1.76.

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    Касаткина — Калинская: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина выиграть у Калинской в двух сетах?
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