Итальянец Маттео Берреттини сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Берреттини — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Берреттини в минувшем сезоне несколько раз беспокоила травма мышц живота. В начале прошлого года ему пришлось взять паузу на несколько месяцев. Но после этого итальянец провел ряд классных турниров.

Все началась с титула в Белграде, потом был выход в финал «Мастерса» в Мадриде и четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В июне Маттео выиграл турнир в Лондоне, а в следующем месяце добрался до финала на Уимблдоне, где уступил Новаку Джоковичу.

Неудивительно, что в середине ноября Берреттини был одним из участников Итогового турнира. Но уже по ходу первого матча ему пришлось снять из-за очередного повреждения мышц живота. Правда, на этот раз итальянец восстановился гораздо быстрее. По словам Берреттини, сейчас его ничего не беспокоит.

Де Минаур

Вопреки ожиданиям, для Де Минаура прошлый сезон получился неудачным. По сути, австралийцу удался только один турнир — в Истбурне. Здесь он взял титул.

Но этот успех остался в тени ряда неудачных турниров. Алекс не выиграл ни одного матча на Уимблдоне и US Open, на «Ролан Гаррос» вылетел после второго раунда.

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Относительно удачным получился только Открытый чемпионат Австралии. На домашнем турнире «Большого шлема» Де Минаур дошел до третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.48, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.73.

Если у итальянца не будет проблем на своей подаче, вполне вероятно, что ему удастся выиграть в двух сетах. А шанс воспользоваться ошибками соперника у Маттео точно будет.

Ставка — победа Берреттини в двух сетах за 2.23.