Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск. Синнер — Дакворт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер завершил минувший сезон на десятой строчке в рейтинге ATP. В середине ноября Янник стал участником Итогового турнира. Изначально он был одним из запасных, но после травмы Маттео Берреттини получил возможность провести два матча на групповом этапе. После разгромной победы на Хубертом Хуркачем итальянец уступил Даниилу Медведеву и упустил возможность сыграть в полуфинале.

В целом же 2021 год получился невероятно успешным для Синнера. 20-летний теннисист выиграл четыре турнира — в Мельбурне, Вашингтоне, Софии и Антверпене.

Кроме того, можно вспомнить финал «Мастерса» в Майами, а также полуфинал в Барселоне.

Единственным разочарованием стали результаты на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» и US Open Синнер дошел до четвертого раунда, а на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне вылетел после первого круга.

Дакворт

Вполне успешным получился прошлый год и для Дакворта, которому удалось войти в топ-50. А это гарантия попадания в основную сетку на всех крупных турнирах.

В июле Джеймс дошел до третьего круга на Уимблдоне, потом выиграл один матч на олимпийском турнире в Токио и добрался до третьего раунда на «Мастерсе» в Торонто, где ему пришлось начинать с квалификации.

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В конце сентября австралийский теннисист вышел в финал турнира в Нур-Султане. В решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

Ну а завершил сезон Дакворт сенсационным выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.21, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.65.

В прошлом году у Синнера было два тяжелейших матча против Дакворта. В первом он проиграл австралийцу на «Мастерсе» в Торонто. В Софии итальянец взял реванш, но игра получилась чересчур энергозатратной.

Скорее всего, в ближайшем матче победит Синнер, но Дакворту вполне по силам «зацепить» одну партию.

Ставка — Дакворт выиграет хотя бы один сет за 2.17.