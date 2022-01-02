ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриАПЛ. «Ман Сити» победил «Арсенал», «Челси» сыграет с «Ливерпулем» Кадр из Assassin's Creed ValhallaХоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках? Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»
  • 19:02
    • Клопп сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 18:15
    • Гол Родри принес «Ман Сити» победу над «Арсеналом»
  • 08:17
    • Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ
    Все новости спорта

    У Синнера снова будут проблемы в игре с Даквортом?

    Синнер — Дакворт. Прогноз (к. 2.17) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Дакворт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск. Синнер — Дакворт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер завершил минувший сезон на десятой строчке в рейтинге ATP. В середине ноября Янник стал участником Итогового турнира. Изначально он был одним из запасных, но после травмы Маттео Берреттини получил возможность провести два матча на групповом этапе. После разгромной победы на Хубертом Хуркачем итальянец уступил Даниилу Медведеву и упустил возможность сыграть в полуфинале.

    В целом же 2021 год получился невероятно успешным для Синнера. 20-летний теннисист выиграл четыре турнира — в Мельбурне, Вашингтоне, Софии и Антверпене.

    Кроме того, можно вспомнить финал «Мастерса» в Майами, а также полуфинал в Барселоне.
    Единственным разочарованием стали результаты на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» и US Open Синнер дошел до четвертого раунда, а на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне вылетел после первого круга.

    Дакворт

    Вполне успешным получился прошлый год и для Дакворта, которому удалось войти в топ-50. А это гарантия попадания в основную сетку на всех крупных турнирах.

    В июле Джеймс дошел до третьего круга на Уимблдоне, потом выиграл один матч на олимпийском турнире в Токио и добрался до третьего раунда на «Мастерсе» в Торонто, где ему пришлось начинать с квалификации.

    Все прогнозы на теннис

    В конце сентября австралийский теннисист вышел в финал турнира в Нур-Султане. В решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

    Ну а завершил сезон Дакворт сенсационным выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.21, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом году у Синнера было два тяжелейших матча против Дакворта. В первом он проиграл австралийцу на «Мастерсе» в Торонто. В Софии итальянец взял реванш, но игра получилась чересчур энергозатратной.

    Скорее всего, в ближайшем матче победит Синнер, но Дакворту вполне по силам «зацепить» одну партию.

    Ставка — Дакворт выиграет хотя бы один сет за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.18
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шаповалов — Изнер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Медведев — Умбер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Штруфф — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Дакворт: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. У Синнера снова будут проблемы в игре с Даквортом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры