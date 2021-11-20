Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Джокович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович очень легко выиграл все три матча на групповом этапе. То, что можно назвать проблемами, было разве что в первом сете матча против Каспера Рууда. Там Новак сразу же позволил сопернику взять гейм на приеме, но в итоге все равно забрал партию.

Потом была разгромная победа над Андреем Рублевым, который так и не понял, как ему играть против первой ракетки мира. Россиянин допускал слишком много ошибок, за которые Новак сразу же наказывал.

Почти на тренировку был похож и матч против Кэмерона Норри. Вопреки ожиданиям, Джокович сыграл в полную силу, не думая о том, что надо экономить силы перед встречей с Александром Зверевым. Британец выиграл лишь три гейма.

Зверев

Для Зверева главным испытанием на групповом этапе стал матч против Даниила Медведева. Немец проиграл, но его теннис все равно оставил приятное впечатление.

Первый сет у него совсем не получился, но в следующих двух партиях россиянину было невероятно сложно. В первую очередь, из-за того, что Зверев вообще перестал ошибаться на подаче. В итоге все решилось на тай-брейке, где чуть больше везения было у Медведева.

В первом туре Александр встречался с Маттео Берреттини. Здесь тоже не обошлось без тай-брейка, но в итоге Звереву повезло — итальянец снялся в начале второго сета из-за травмы.

Все прогнозы на теннис

Ключевую победу, которая позволила ему выйти в полуфинал, Зверев одержал над Хубертом Хуркачем. Поляк совсем слабо провел первый сет, а во втором позволил немецкому теннисисту сделать брейк при счете 4:4.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Зверева букмекеры предлагают за 3.40.

Зверева можно назвать особенным соперником для Новака. Именно он лишил серба мечты выиграть в один год все турниры Большого шлема и олимпийское золото. Поражение от немца в Токио стало для Джоковича серьезным психологическим испытанием.

После этого Джокович обыграл Зверева в полуфинале US Open. Но эту победу сложно назвать уверенной — немец сдался только в пятом сете.

У Зверева есть то, чего нет у предыдущих соперников Новака в Турине, — классная подача. Это главное оружие Александра в любом матче. Скорее всего, все сеты в этой игре будут затяжными.

Ставка — общий тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.97.

И еще один интересный вариант — ставка на общий тотал эйсов больше 21,5 за 1.90.