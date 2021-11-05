Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. Дакворт — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дакворт

Для Дакворта текущий турнир в Париже можно смело назвать одним из лучших в карьере. Австралиец впервые в карьере дошел до четвертьфинала «Мастерса».

К тому же, Джеймс всего лишь шестой раз играет в основной сетке на турнире такого уровня. Благодаря этому успеху на следующей неделе он дебютирует в топ-50.

В первом круге Дакворт выиграл у испанца Роберо Баутисты-Агута. Это была его третья победа в сезоне и карьере над теннисистом из топ-20.

Потом 29-летний теннисист переиграл итальянца Лоренцо Музетти, а в третьем раунде остановил своего соотечественника Алексея Попырина.

Хуркач

У Хуркача впереди важнейший матч. В случае победы над Даквортом польский теннисист квалифицируется на Итоговый турнир .

В начале сезона Хуберт наверняка даже не мечтал о таком, но сейчас он действительно один из лучших в туре.

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В Париже Хуркач стартовал сразу со второго раунда. В первом матче 24-летний теннисист выиграл у Томми Пола, а потом одержал волевую победу над Домиником Кепфером, который ранее на этой неделе остановил Энди Маррея и Феликса Оже-Альяссима.

Прогноз и ставка

На Дакворта в этом матче можно поставить за 3.74, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.31.

Австралиец умеет удивлять, как оказалось, но в данном случае сложно представить, что Хуркач упустит возможность поехать на Итоговый турнир.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.86.