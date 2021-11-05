ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф Леонид Федун и Зарема СалиховаШанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России «Шериф» — «Интер»«Шерифа» хватило на один тайм. Миланцы избежали потери очков в Тирасполе
  • 22:39
    • «Локомотив» избежал поражения в Стамбуле
  • 22:00
    • Селихов займет место в воротах «Спартака» в матче с «Лестером»
  • 22:57
    • «Заря» победила софийский ЦСКА, «Партизан» упустил победу над «Гентом»
  • 22:47
    • «Лион» выиграл у «Спарты» и оформил выход в плей-офф Лиги Европы
  • 22:40
    • «Наполи» разгромил «Легию», «Вест Хэм» упустил победу над «Генком»
  • 22:39
    • «Монако» разошелся миром с ПСВ, «Реал Сосьедад» поделил очки с «Штурмом»
  • 22:16
    • Полузащитник «Локомотива» сломал плюсневую кость
    Все новости спорта

    Хуркач обыграет Дакворта в двух сетах?

    Дакворт — Хуркач. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Мастерс» в Париже 5 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хуберт Хуркач
    Прогноз и ставки на Дакворт — Хуркач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. Дакворт — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дакворт

    Для Дакворта текущий турнир в Париже можно смело назвать одним из лучших в карьере. Австралиец впервые в карьере дошел до четвертьфинала «Мастерса».

    К тому же, Джеймс всего лишь шестой раз играет в основной сетке на турнире такого уровня. Благодаря этому успеху на следующей неделе он дебютирует в топ-50.

    В первом круге Дакворт выиграл у испанца Роберо Баутисты-Агута. Это была его третья победа в сезоне и карьере над теннисистом из топ-20.

    Потом 29-летний теннисист переиграл итальянца Лоренцо Музетти, а в третьем раунде остановил своего соотечественника Алексея Попырина.

    Хуркач

    У Хуркача впереди важнейший матч. В случае победы над Даквортом польский теннисист квалифицируется на Итоговый турнир.

    В начале сезона Хуберт наверняка даже не мечтал о таком, но сейчас он действительно один из лучших в туре.

    Все прогнозы на теннис

    В Париже Хуркач стартовал сразу со второго раунда. В первом матче 24-летний теннисист выиграл у Томми Пола, а потом одержал волевую победу над Домиником Кепфером, который ранее на этой неделе остановил Энди Маррея и Феликса Оже-Альяссима.

    Прогноз и ставка

    На Дакворта в этом матче можно поставить за 3.74, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.31.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Австралиец умеет удивлять, как оказалось, но в данном случае сложно представить, что Хуркач упустит возможность поехать на Итоговый турнир.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Прага — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ренн — Мура
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПАОК — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ференцварош — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Брага — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дакворт — Хуркач: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на теннис. Хуркач обыграет Дакворта в двух сетах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры