Россиянин Даниил Медведев сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 13:00 мск. Ивашко — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Ивашко проводит лучший отрезок в своей карьере. После недавних успехов белорусский теннисист вошел в топ-50, благодаря чему сразу же попал в основную сетку парижского «Мастерса».

В первом раунде Илья победил в двух сетах у испанца Альберта Рамоса. В первой партии соперник взял лишь два гейма, а во втором Ивашко выиграл на тай-брейке.

Главным достижением 27-летнего теннисиста в текущем сезоне стала победа на турнире в Уинстон-Сейлеме. К слову, это был его первый титул в карьере. Кроме того, Ивашко неплохо выступил на US Open, где дошел до третьего круга.

На недавнем турнире в Санкт-Петербурге Ивашко во втором круге проиграл Андрей Рублеву, но легко россиянину точно не было.

Медведев

Медведев тем временем после Открытого чемпионата США выступил только на одном турнире. И это было далеко не самое удачное выступление.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил проиграл в третьем круге Григору Димитрову. Действующий чемпион US Open хорошо начал матч, спокойно взял первый сет, но где-то в середине второй партии случился сбой.

Что-то подобное можно было наблюдать в Цинциннати. Тогда Медведев проиграл Андрею Рублеву, хотя тоже идеально провел первый сет.

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Но говорить о каком-то кризисе или еще о чем-то нет смысла. Очевидно, что у Медведева было достаточно времени, чтобы восстановиться после триумфального, но при этом и очень изнурительного турнира в Нью-Йорке. Поражения случаются у всех, поэтому не стоит делать на этом акцент.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 6.55, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.

Ивашко находится в отличной форме, но здесь у него действительно мизерные шансы на успех. В лучшем случае белорус выиграет шесть-семь геймов.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.83.