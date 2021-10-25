Британец Энди Маррей сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 25 октября, начало — в 18:30 мск. Хуркач — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуркач по-прежнему продолжает борьбу за участие в Итоговом турнире ATP. В текущем рейтинге поляк занимает десятое место, но для попадания на турнир среди лучших надо быть как минимум девятым.

В конце сентября Хуберт взял титул в Метце. В решающем матче 24-летний теннисист одержал победу над испанцем Пабло Каррено-Бустой.

После этого было не очень удачное выступление в Сан-Диего. Во втором раунде Хуркач проиграл Аслану Карацеву.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Хуркач остановился в четвертьфинале, уступив Григору Димитрову. Перед этим же он обыграл Алексея Попырина, Фрэнсиса Тиафо и Аслана Карацева.

Маррей

Маррей тем временем прилагает максимальные усилия для возвращения в топ-100. Но на данный момент он всего лишь 156-й.

Энди неплохо выступил в Индиан-Уэллсе, дойдя до третьего круга. В первом матче он легко выиграл у Адриана Маннарино, а потом одержал волевую победу над Карлосом Алькарасом. В матче с Александром Зверевым, несмотря на поражение, Маррей тоже показал высокий уровень игры.

Все прогнозы на теннис

В Антверпене на прошлой неделе Маррей стартовал с тяжелейшей победы над Фрэнсисом Тиафо. Во всех трех сетах теннисистам пришлось играть тай-брейк, а матч в итоге продолжался почти четыре часа. После этого бывшая первая ракетка мира уступил Диего Шварцману, но и здесь до последнего была борьба. Маррей сейчас играет значительно лучше, чем в начале сезона.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.53, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.57.

Энди ранее в этом сезоне дважды проиграл Хуберту. Сначала на «Мастерсе» в Цинциннати, а потом во французском Метце. Поляку в каждом случае оказалось достаточно двух сетов.

Но с третьей попытки Маррей, скорее всего, возьмет хотя бы сет. Британец действительно серьезно прибавил, даже если сравнивать с тем, как он играл еще несколько месяцев назад.

Ставка — Маррей выиграет хотя бы один сет за 1.70.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.