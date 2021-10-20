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    Карацев снова обыграет Герасимова?

    Герасимов — Карацев. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Кубок Кремля 21 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кубок Кремля
    Прогноз и ставки на Герасимов — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против белоруса Егора Герасимова во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Герасимов — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Герасимов

    У Герасимова были довольно неплохие результаты в начале года, но позже после серии неудачных турниров он оказался за пределами топ-100.

    И именно этой причине за место в основной сетке Кубка Кремля белорусу пришлось бороться в квалификации. В отборе 109-я ракетка мира обыграл индийца Рамкумара Раманатана и шведа Ильяза Имера.

    А после этого Герасимов в первом круге одержал победу над сербом Миомиром Кецмановича. Тем самым Егор подтвердил, что играть в закрытых помещениях у него получается лучше всего.

    В конце февраля на турнире в Монпелье, которые тоже проводится в помещении, Герасимов дошел до полуфинала.

    Карацев

    Карацев тем временем стартует сразу со второго раунда. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге ATP.

    На прошлой неделе Аслан добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинал его не пустил Хуберт Хуркач.

    Незадолго до этого Карацев обыграл польского теннисиста в Сан-Диего, где в итоге остановился в четвертьфинале, уступив Григору Димитрову.

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    На недавних турнирах Карацев выглядел заметно лучше, чем на US Open и на турнире в Нур-Султане, где уже в стартовом матче он проиграл Эмилю Руусувуори.

    Прогноз и ставка

    На Герасимова в этом матче можно поставить за 2.87, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.44.

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    Ранее в этом году Карацев разгромил Герасимова на Australian Open и обыграл на турнире в Дубае. Так что белоруса можно даже назвать удобным соперником для Аслана.

    Но тут все-таки нужно учитывать, что у Карацева накопилась усталость, а соперник при этом здорово играет в зале.

    Так что у Герасимова действительно есть шанс взять хотя бы один сет.

    Ставка — Герасимов возьмет хотя бы один сет за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

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    Герасимов — Карацев: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на теннис. Карацев снова обыграет Герасимова?
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