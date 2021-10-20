Россиянин Аслан Карацев сыграет против белоруса Егора Герасимова во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Герасимов — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Герасимов

У Герасимова были довольно неплохие результаты в начале года, но позже после серии неудачных турниров он оказался за пределами топ-100.

И именно этой причине за место в основной сетке Кубка Кремля белорусу пришлось бороться в квалификации. В отборе 109-я ракетка мира обыграл индийца Рамкумара Раманатана и шведа Ильяза Имера.

А после этого Герасимов в первом круге одержал победу над сербом Миомиром Кецмановича. Тем самым Егор подтвердил, что играть в закрытых помещениях у него получается лучше всего.

В конце февраля на турнире в Монпелье, которые тоже проводится в помещении, Герасимов дошел до полуфинала.

Карацев

Карацев тем временем стартует сразу со второго раунда. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге ATP.

На прошлой неделе Аслан добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинал его не пустил Хуберт Хуркач.

Незадолго до этого Карацев обыграл польского теннисиста в Сан-Диего, где в итоге остановился в четвертьфинале, уступив Григору Димитрову.

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На недавних турнирах Карацев выглядел заметно лучше, чем на US Open и на турнире в Нур-Султане, где уже в стартовом матче он проиграл Эмилю Руусувуори.

Прогноз и ставка

На Герасимова в этом матче можно поставить за 2.87, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.44.

Ранее в этом году Карацев разгромил Герасимова на Australian Open и обыграл на турнире в Дубае. Так что белоруса можно даже назвать удобным соперником для Аслана.

Но тут все-таки нужно учитывать, что у Карацева накопилась усталость, а соперник при этом здорово играет в зале.

Так что у Герасимова действительно есть шанс взять хотя бы один сет.

Ставка — Герасимов возьмет хотя бы один сет за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.