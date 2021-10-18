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    Хватит ли Касаткиной двух сетов для победы над Калининой?

    Касаткина — Калинина. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Кубок Кремля 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Калинина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Касаткина — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина едет на турнире в Москве из Индиан-Уэллса, где ей повезло попасть в число сеяных и стартовать сразу со второго раунда.

    Правда, Дарья в итоге смогла пройти только один раунд да и то только благодаря тому, что ее соперница не смогла продолжить игру из-за травмы. Астра Шарма снялась по ходу первого сета.

    В следующем матче Касаткина потерпела поражение от немки Анжелики Кербер. Как это часто бывает, россиянка уступила в третьем сете.

    Главным успехом Касаткиной в последние пару месяцев остается выход в финал на турнире в Сан-Хосе. На US Open Дарья в третьем круге проиграла польской теннисистке Магде Линетт.

    Калинина

    Тем временем Калинина постепенно подбирается к топ-50. На данный момент он 62-я в рейтинге WTA.

    Прорывным для украинки стал турнир в Будапеште в середине июля. Там она неожиданно дошла до полуфинала.

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    После этого Калинина провела пять турниров на харде, но уже не так успешно. Пройти первый круг она смогла только на Открытом чемпионате США и в словенском Портороже.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.30, победу Калининой букмекеры предлагают за 3.66.

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    У Касаткиной, которая в 2017 году стала чемпионкой Кубка Кремля, есть шанс выиграть в двух сетах. Дело в том, что Калинина не очень хорошо играет на харде, ее любимое покрытие — грунт. Это заметно даже по результатам украинской теннисистки.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.82.

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    Касаткина — Калинина: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на теннис. Хватит ли Касаткиной двух сетов для победы над Калининой?
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