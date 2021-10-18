Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Касаткина — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина едет на турнире в Москве из Индиан-Уэллса, где ей повезло попасть в число сеяных и стартовать сразу со второго раунда.

Правда, Дарья в итоге смогла пройти только один раунд да и то только благодаря тому, что ее соперница не смогла продолжить игру из-за травмы. Астра Шарма снялась по ходу первого сета.

В следующем матче Касаткина потерпела поражение от немки Анжелики Кербер. Как это часто бывает, россиянка уступила в третьем сете.

Главным успехом Касаткиной в последние пару месяцев остается выход в финал на турнире в Сан-Хосе. На US Open Дарья в третьем круге проиграла польской теннисистке Магде Линетт.

Калинина

Тем временем Калинина постепенно подбирается к топ-50. На данный момент он 62-я в рейтинге WTA.

Прорывным для украинки стал турнир в Будапеште в середине июля. Там она неожиданно дошла до полуфинала.

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После этого Калинина провела пять турниров на харде, но уже не так успешно. Пройти первый круг она смогла только на Открытом чемпионате США и в словенском Портороже.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.30, победу Калининой букмекеры предлагают за 3.66.

У Касаткиной, которая в 2017 году стала чемпионкой Кубка Кремля, есть шанс выиграть в двух сетах. Дело в том, что Калинина не очень хорошо играет на харде, ее любимое покрытие — грунт. Это заметно даже по результатам украинской теннисистки.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.82.