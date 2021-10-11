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    Сможет ли Хачанов обыграть финского таланта?

    Хачанов — Руусувуори. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Руусувуори
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 октября, начало — в 04:00 мск. Хачанов — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов в конце августа не очень удачно выступил на US Open, вылетев уже после первого круга. Правда, и соперник ему достался непростой — Ллойд Харрис. В итоге южноафриканец дожал Карена в пятом сете.

    После этого Хачанов успел сыграть на турнире во французском Метце. И тоже неудачно. В первом круге россиянин одержал непростую победу над французом Александром Мюллером, а потом уступил немцу Петеру Гойовчику.

    Пожалуй, можно даже говорить о том, что в игре Хачанова после олимпийского турнира в Токио, где он неожиданно дошел до финала, наблюдается небольшой спад. С тех пор больше одного матча он смог выиграть только на «Мастерсе» в Торонто.

    Руусувуори

    Руусувуори, в отличие от Хачанова, стартовал с первого круга. В рейтинге он пока лишь на 91 месте, но, судя по всему, уже в ближайшее время этот финн будет штурмовать топ-50.

    В первом матче в Индиан-Уэллсе Эмилю одержал волевую победу над Домеником Кепфером. Соперник взял первый сет на тай-брейке, но после этого 22-летний теннисист отдал сопернику лишь два гейма.

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    В конце сентября Руусувуори обыграл Аслана Карацева на турнире в Нур-Султане. Кроме того, в этом году он побеждал Александра Зверева, Александра Бублика, Бенуа Пэра, Ришара Гаске, Кэмерона Норри, Гаэля Монфиса и Фрэнсиса Тиафо. Внушительный список.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.26.

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    Есть подозрение, что у Карена будут проблемы в предстоящем матче. Финн все-таки ранее в этом году обыгрывал даже Зверева.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31. И не факт, что в решающем сете сильнее окажется Хачанов, который очень невыразительно провел недавние матчи.

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    Хачанов — Руусувуори: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов обыграть финского таланта?
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