Британец Энди Маррей сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 23:00 мск. Маррей — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Маррей в стартовом круге должен был встретиться с Кеем Нисикори, но японец незадолго до матча снялся. В итоге соперником Энди стал Денис Кудла.

Для победы над американцем бывшей первой ракетке мира оказалось достаточно двух сетов — 6:2, 6:3.

В принципе, ничего удивительного. На прошлой неделе Маррей неплохо выступил во французском Метце, где дошел до четвертьфинала. После побед над Уго Умбером и Вашеком Поспишилом британец уступил Хуберту Хуркачу.

Свой лучший матч за последние пару месяцев Маррей провел на Открытом чемпионате США. Энди в первом круге уступил в пяти сетах Стефаносу Циципасу, но, несмотря на результат, его теннис оставил очень хорошее впечатление.

Рууд

Рууд тем временем выиграл в июле сразу три грунтовых турнира — в Бостаде, Гштааде и Китцбюэле. Благодаря этому норвежец поднялся в рейтинге на десятое место.

На харде у Каспера тоже были неплохие результаты, но все-таки не такие, как на его любимом покрытии. На «Мастерсах» в Торонто и в Цинциннати 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала. В первом случае его остановил Стефанос Циципас, а во втором Александр Зверев.

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На US Open Рууд во втором круге сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 2.28, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.66.

На грунте у Маррея точно не было бы шансов в игре с норвежцем. А на харде Энди поборется, в этом нет никаких сомнений.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на победу Маррея со счетом 2-1 по сетам 5.15.