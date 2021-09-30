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    Сможет ли Маррей обыграть Рууда?

    Маррей — Рууд. Прогноз (к. 5.15) и ставки на турнир в Сан-Диего 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Рууд
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 23:00 мск. Маррей — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей в стартовом круге должен был встретиться с Кеем Нисикори, но японец незадолго до матча снялся. В итоге соперником Энди стал Денис Кудла.

    Для победы над американцем бывшей первой ракетке мира оказалось достаточно двух сетов — 6:2, 6:3.

    В принципе, ничего удивительного. На прошлой неделе Маррей неплохо выступил во французском Метце, где дошел до четвертьфинала. После побед над Уго Умбером и Вашеком Поспишилом британец уступил Хуберту Хуркачу.

    Свой лучший матч за последние пару месяцев Маррей провел на Открытом чемпионате США. Энди в первом круге уступил в пяти сетах Стефаносу Циципасу, но, несмотря на результат, его теннис оставил очень хорошее впечатление.

    Рууд

    Рууд тем временем выиграл в июле сразу три грунтовых турнира — в Бостаде, Гштааде и Китцбюэле. Благодаря этому норвежец поднялся в рейтинге на десятое место.

    На харде у Каспера тоже были неплохие результаты, но все-таки не такие, как на его любимом покрытии. На «Мастерсах» в Торонто и в Цинциннати 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала. В первом случае его остановил Стефанос Циципас, а во втором Александр Зверев.

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    На US Open Рууд во втором круге сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 2.28, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.66.

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    На грунте у Маррея точно не было бы шансов в игре с норвежцем. А на харде Энди поборется, в этом нет никаких сомнений.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Маррея со счетом 2-1 по сетам 5.15.

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    Маррей — Рууд: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей обыграть Рууда?
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