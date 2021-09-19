Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против датчанки Клары Таусон в финале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:00 мск. Остапенко — Таусон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко второй раз в сезоне дошла до финала. В конце июня чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла турнир в Истбурне.

В Люксембурге Елена в четырех матчах отдала лишь один сет. Во втором круге у латвийской теннисистки неожиданно возникли проблемы в матче против Арианны Хартоно.

В четвертьфинале Остапенко одержала победу над француженкой Ализе Корне. Соперница сдалась после проигрыша на тай-брейке первого сета.

А в 1/2 финала Остапенко выиграла в двух сетах у Людмилы Самсоновой. Россиянка ужасно провела первую партию, взяв лишь один гейм, а во второй все решилось на тай-брейке.

Таусон

Тем временем для Таусон это будет уже третий финал в этом году. В начале марта она взяла титул в Лионе, а в конце августа выиграла турнир в Чикаго, где в решающем матче победила Эмму Радукану.

В полуфинале текущего турнира 18-летняя теннисистка выиграла у Маркеты Вондрушовой. Знаковая победа для датчанки, которая дожала финалистку олимпийского турнира в третьем сете.

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Перед этим у Таусон были победы над Астрой Шармой, Екатериной Александровой и Мари Боузковой.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.83, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.06.

Остапенко на удивление уверенно проводит турнир в Люксембурге, но в финале ее ждет соперница, которая в прошлом месяце остановила Радукану. Таусон, несмотря на возраст, готова играть с кем угодно.

Ставка — победа Таусон за 2.06.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.44.