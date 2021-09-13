Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Штефани Фогель в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 16:00 мск. Фогель — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фогель

Фогель в конце августа проиграла в решающем раунде квалификации Окрытого чемпионата США, но в итоге попала в основную сетку после того, как снялась одна из участниц.

В первом круге швейцарская теннисистка уступила будущей победительнице турнира Эмме Радукану. Штефани взяла у британки пять геймов.

Но в целом Фогель просто ужасно проводит сезон. Если в начале года ей хотя бы иногда удавалось пройти один раунд, то потом были в основном поражения, иногда еще на стадии квалификации. В рейтинге 31-летняя теннисистка упала на 128-е место.

Александрова

Александрова в начале месяца сенсационно проиграла Камилле Рахимовой во втором круге US Open. Екатерина в матче против 19-летней соотечественницы взяла лишь пять геймов.

Летом россиянка смогла выиграть два матча подряд только на турнире в Берлине. После побед над Анной Калинской и Элиной Свитолиной она уступила Белинде Бенчич. В третьем сете швейцарка вырвала победу на тай-брейке.

Все прогнозы на теннис

После этого Александрова в лучшем случае доходила до второго круга. В Цинциннати и Кливленде 34-я ракетка мира вылетела после стартового раунда.

Нет смысла отрицать, что в первой половине сезоне результаты у Александровой были заметно лучше.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фогель букмекеры предлагают за 5.90.

Екатерина легко обыгрывала швейцарку в 2018 году в Шэньчжэне и в 2019-м в Сиднее.

Скорее всего, сейчас россиянка тоже победит в двух сетах, соперница действительно совсем не впечатляет.

Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-5,5) за 1.90.