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    Александрова обыграет Фогель с разгромным счетом?

    Фогель — Александрова. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Люксембурге 13 сентября в Люксембурге

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    Прогноз и ставки на Фогель — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Штефани Фогель в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 16:00 мск. Фогель — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фогель

    Фогель в конце августа проиграла в решающем раунде квалификации Окрытого чемпионата США, но в итоге попала в основную сетку после того, как снялась одна из участниц.

    В первом круге швейцарская теннисистка уступила будущей победительнице турнира Эмме Радукану. Штефани взяла у британки пять геймов.

    Но в целом Фогель просто ужасно проводит сезон. Если в начале года ей хотя бы иногда удавалось пройти один раунд, то потом были в основном поражения, иногда еще на стадии квалификации. В рейтинге 31-летняя теннисистка упала на 128-е место.

    Александрова

    Александрова в начале месяца сенсационно проиграла Камилле Рахимовой во втором круге US Open. Екатерина в матче против 19-летней соотечественницы взяла лишь пять геймов.

    Летом россиянка смогла выиграть два матча подряд только на турнире в Берлине. После побед над Анной Калинской и Элиной Свитолиной она уступила Белинде Бенчич. В третьем сете швейцарка вырвала победу на тай-брейке.

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    После этого Александрова в лучшем случае доходила до второго круга. В Цинциннати и Кливленде 34-я ракетка мира вылетела после стартового раунда.

    Нет смысла отрицать, что в первой половине сезоне результаты у Александровой были заметно лучше.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фогель букмекеры предлагают за 5.90.

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    Екатерина легко обыгрывала швейцарку в 2018 году в Шэньчжэне и в 2019-м в Сиднее.

    Скорее всего, сейчас россиянка тоже победит в двух сетах, соперница действительно совсем не впечатляет.

    Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-5,5) за 1.90.

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    Фогель — Александрова: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет Фогель с разгромным счетом?
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