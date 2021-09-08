ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска Роналду сделал АПЛ еще более мощнойРейтинг топ-5 европейских лиг Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны»
  • 10:27
    • Уткин: Весной запах легкого тлена в матче с Мальтой чувствовался сильнее
  • 06:44
    • Стал известен соперник Медведева в полуфинале US Open
  • 23:37
    • Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой
  • 23:47
    • Дубль Гризманна позволил Франции обыграть Финляндию
  • 23:41
    • Сборная Нидерландов отправила шесть мячей в ворота Турции
  • 21:47
    • Медведев вышел в полуфинал US Open
  • 21:17
    • Молодежная сборная России разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023
    Все новости спорта

    Бенчич остановит Радукану?

    Радукану — Бенчич. Прогноз (к. 2.52) и ставки на US Open 8 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Радукану — Бенчич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эммар Радукану сыграет против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против британки Эммы Радукану в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Радукану — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Радукану

    18-летние захватили US Open! И это не шутка. Лейла Фернандес (6 сентября, то есть уже по ходу турнира, ей исполнилось) уже в полуфинале, Карлос Алькарас дошел до четвертьфинала, и вот теперь Эмма Радукану может попасть в четверку лучших.

    Впервые с 1998 года на второй неделе и мужского, и женского US Open есть игроки не старше 18 лет. Так что текущий турнир действительно в каком-то смысле уникальный.

    Радукану попала в основную сетку через квалификацию. Британка уверенно выиграла три отборочных матча.

    И точно так же уверенно она разобралась со своими следующими соперницами. В четырех предыдущих матчах 18-летняя теннисистка, о которой впервые узнали в начале июля на Уимблдоне, отдала всего лишь 15 геймов. Радукану разгромила Штефана Фегеле, Чжан Шуай, Сару Соррибес-Тормо и Шелби Роджерс, которая в третьем круга остановила первую ракетку мира Эшли Барти.

    Бенчич

    Тем временем Бенчич третий раз в карьере дошла на US Open до четвертьфинала. И на этот раз от швейцарки ждали чего-то такого.

    Сенсационная чемпионка олимпийского турнира в Токио пока что тоже не проиграла в Нью-Йорке ни одного сета. Хотя у Белинды уже были довольно серьезные соперницы.

    В третьем раунде 12-я ракетка мира одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой.

    Все прогнозы на US Open

    А в 1/8 финала Бенчич обыграла Игу Швентек. Ключевым стал первый сет, продолжавшийся 84 минуты. Белинда переиграла польскую теннисистку на тай-брейке. Во второй партии было попроще, соперница уже не так сильно сопротивлялась.

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 2.30, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.68.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Эмма, безусловно, успела впечатлить, нет никаких сомнений, что у нее большое будущее, но, скорее всего, ей не удастся остановить еще одну опытную соперницу.

    Бенчич намного сильнее тех, с кем Радукану встречалась в предыдущих раундах.

    Ставка — победа Бенчич в двух сетах за 2.52. У швейцарки, помимо игровых скиллов и опыта, есть характер, благодаря которому она, например, завоевала золото в Токио. Молодой британке будет очень сложно.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Северсталь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Армения — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Радукану — Бенчич: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на теннис. Бенчич остановит Радукану?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры