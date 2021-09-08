Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против британки Эммы Радукану в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Радукану — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Радукану

18-летние захватили US Open! И это не шутка. Лейла Фернандес (6 сентября, то есть уже по ходу турнира, ей исполнилось) уже в полуфинале, Карлос Алькарас дошел до четвертьфинала, и вот теперь Эмма Радукану может попасть в четверку лучших.

Впервые с 1998 года на второй неделе и мужского, и женского US Open есть игроки не старше 18 лет. Так что текущий турнир действительно в каком-то смысле уникальный.

Радукану попала в основную сетку через квалификацию. Британка уверенно выиграла три отборочных матча.

И точно так же уверенно она разобралась со своими следующими соперницами. В четырех предыдущих матчах 18-летняя теннисистка, о которой впервые узнали в начале июля на Уимблдоне, отдала всего лишь 15 геймов. Радукану разгромила Штефана Фегеле, Чжан Шуай, Сару Соррибес-Тормо и Шелби Роджерс, которая в третьем круга остановила первую ракетку мира Эшли Барти.

Бенчич

Тем временем Бенчич третий раз в карьере дошла на US Open до четвертьфинала. И на этот раз от швейцарки ждали чего-то такого.

Сенсационная чемпионка олимпийского турнира в Токио пока что тоже не проиграла в Нью-Йорке ни одного сета. Хотя у Белинды уже были довольно серьезные соперницы.

В третьем раунде 12-я ракетка мира одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой.

Все прогнозы на US Open

А в 1/8 финала Бенчич обыграла Игу Швентек. Ключевым стал первый сет, продолжавшийся 84 минуты. Белинда переиграла польскую теннисистку на тай-брейке. Во второй партии было попроще, соперница уже не так сильно сопротивлялась.

Прогноз и ставка

На Радукану в этом матче можно поставить за 2.30, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.68.

Эмма, безусловно, успела впечатлить, нет никаких сомнений, что у нее большое будущее, но, скорее всего, ей не удастся остановить еще одну опытную соперницу.

Бенчич намного сильнее тех, с кем Радукану встречалась в предыдущих раундах.

Ставка — победа Бенчич в двух сетах за 2.52. У швейцарки, помимо игровых скиллов и опыта, есть характер, благодаря которому она, например, завоевала золото в Токио. Молодой британке будет очень сложно.