Украинка Элина Свитолина сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Свитолина — Фернандес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Свитолина второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале US Open. Два года назад украинка дошла в Нью-Йорке до полуфинала, где уступила легендарной Серене Уильямс.

Элина на текущем турнире одержала четыре уверенные победы и до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

В четвертом круге Свитолина на удивление легко разобралась с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп — 6:3, 6:3.

А перед этим были победы над Ребеккой Марино, Ребекой Масаровой и Дарьей Касаткиной.

Фернандес

Фернандес тем временем стала одной из двух 18-летних участниц 1/4 финала US Open. Супер сенсацией это сложно назвать, учитывая количество неожиданных результатов в женском теннисе, но в любом случае в четвертьфинале канадскую теннисистку не ждали.

Хотя бы потому, что в третьем круге ее соперницей была Наоми Осака. Во втором сете японка подавала на матч, но в итоге проиграла партию на тай-брейке, а в решающей у нее не было ни одного брейк-пойнта.

В четвертом раунде Лейла одержала победу над Анжелик Кербер. Здесь она тоже отыграла сет и брейк, поразив своей психологической устойчивостью.

Все прогнозы на US Open

Интересно, что перед US Open Фернандес вылетела после первого круга на турнирах в Монреале и Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.39, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.20.

18-летняя Лейла уже успела удивить двух опытных соперниц, в том числе Осаку, которая приехала в Нью-Йорк защищать чемпионский титул, а в итоге вылетела после третьего круга.

У Фернандес есть серьезное психологическое преимущество — ей нечего терять, на нее нет никакого давления со стороны болельщиков, СМИ. С другой стороны, Свитолина на этом турнире показывает, возможно, свой лучший теннис в карьере.

В общем, склоняемся к тому, что Элина все-таки остановит талантливую теннисистку из Канады.

Ставка — победа Свитолиной в двух сетах за 2.00.