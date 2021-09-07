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    Свитолина снова выйдет в полуфинал US Open?

    Свитолина — Фернандес. Прогноз и ставки на US Open 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Фернандес
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Свитолина — Фернандес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Свитолина второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале US Open. Два года назад украинка дошла в Нью-Йорке до полуфинала, где уступила легендарной Серене Уильямс.

    Элина на текущем турнире одержала четыре уверенные победы и до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

    В четвертом круге Свитолина на удивление легко разобралась с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп — 6:3, 6:3.

    А перед этим были победы над Ребеккой Марино, Ребекой Масаровой и Дарьей Касаткиной.

    Фернандес

    Фернандес тем временем стала одной из двух 18-летних участниц 1/4 финала US Open. Супер сенсацией это сложно назвать, учитывая количество неожиданных результатов в женском теннисе, но в любом случае в четвертьфинале канадскую теннисистку не ждали.

    Хотя бы потому, что в третьем круге ее соперницей была Наоми Осака. Во втором сете японка подавала на матч, но в итоге проиграла партию на тай-брейке, а в решающей у нее не было ни одного брейк-пойнта.

    В четвертом раунде Лейла одержала победу над Анжелик Кербер. Здесь она тоже отыграла сет и брейк, поразив своей психологической устойчивостью.

    Все прогнозы на US Open

    Интересно, что перед US Open Фернандес вылетела после первого круга на турнирах в Монреале и Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.39, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.20.

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    18-летняя Лейла уже успела удивить двух опытных соперниц, в том числе Осаку, которая приехала в Нью-Йорк защищать чемпионский титул, а в итоге вылетела после третьего круга.

    У Фернандес есть серьезное психологическое преимущество — ей нечего терять, на нее нет никакого давления со стороны болельщиков, СМИ. С другой стороны, Свитолина на этом турнире показывает, возможно, свой лучший теннис в карьере.

    В общем, склоняемся к тому, что Элина все-таки остановит талантливую теннисистку из Канады.

    Ставка — победа Свитолиной в двух сетах за 2.00.

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    Свитолина — Фернандес: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на теннис. Свитолина снова выйдет в полуфинал US Open?
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