ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны» Сборные Бразилии и Аргентины успели сыграть лишь несколько минутЮжноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина Хамес РодригесТрансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • 09:31
    • «Русский Месси» перешел в клуб из ФНЛ-2
  • 08:45
    • ЦСКА может арендовать полузащитника «Милана»
  • 08:12
    • Джокович вышел в четвертьфинал US Open
  • 08:01
    • Павлюченкова проиграла Плишковой в четвертом круге US Open
  • 05:05
    • Россия — Мальта: на что ставят?
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы
  • 22:05
    • СКА разбил «Адмирал», «Спартак» в овертайме обыграл «Витязь»
    Все новости спорта

    Сможет ли ван де Зандшульп удивить Медведева?

    Ван де Зандшульп — Медведев. Прогноз (к. 1.98) и ставки на US Open 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев
    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против голландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп — самый неожиданный участник 1/4 финала US Open. Голландец стал всего лишь третьим квалифаером в Открытой эре, которому удалось дойти на американском мэйджоре до четвертьфинала.

    И это особенно удивительно с учетом того, что Ботик вообще впервые играет на US Open. С первой же попытки он прошел сначала квалификацию, а потом выиграл четыре матча в основной сетке.

    Первую сенсацию ван де Зандшульп организовал во втором круге, когда обыграл в четырех сетах норвежца Каспера Рууда.

    В третьем раунде 117-я ракетка мира отдал аргентинцу Факундо Боньису первый сет, но потом разгромил соперника в следующих трех партиях.

    И еще одну сенсацию ван де Зандшульп устроил в игре против Диего Шварцмана. Опыный аргентинец отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающей партии взял лишь один гейм.

    Медведев

    «Некоторые люди просто лучше тебя, с этим ничего не поделаешь», — сказал Дэн Эванс после поражения от Медведева в четвертом круге.

    Британец реально сделал все, что мог, но все равно уступил в трех сетах. До сих пор у Даниила не было ни одного сложного матча на текущем турнире.

    Перед встречей с Эвансом вторая ракетка мира разгромил Ришара Гаске, Доминика Кепфера и Пабло Андухара. В этих матчах не было ни малейшей интриги.

    Все прогнозы на US Open

    Медведев третий год подряд вышел в четвертьфинал US Open.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на невероятные результаты ван де Зандшульпа, букмекеры уверены в очередной победе Медведева. На голландца можно поставить за 19.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Ботик после победы над Шварцманом заявил, что уровень его игры все повышается, когда он играет против сильных соперников. Может, это и правда, но в предстоящем матче у него все равно нет шансов. Медведев играет на космическом уровне, и очень сложно представить, что должно произойти, чтобы в полуфинал вышел ван де Зандшульп.

    Ставка — победа Медведева с форой (-9,5) за 1.98.

    Здесь также важно учитывать, что для Ботика это будет уже восьмой матч с учетом квалификации. Не факт, что у голландца осталось много сил.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли ван де Зандшульп удивить Медведева?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры