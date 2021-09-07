Россиянин Даниил Медведев сыграет против голландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп — самый неожиданный участник 1/4 финала US Open. Голландец стал всего лишь третьим квалифаером в Открытой эре, которому удалось дойти на американском мэйджоре до четвертьфинала.

И это особенно удивительно с учетом того, что Ботик вообще впервые играет на US Open. С первой же попытки он прошел сначала квалификацию, а потом выиграл четыре матча в основной сетке.

Первую сенсацию ван де Зандшульп организовал во втором круге, когда обыграл в четырех сетах норвежца Каспера Рууда.

В третьем раунде 117-я ракетка мира отдал аргентинцу Факундо Боньису первый сет, но потом разгромил соперника в следующих трех партиях.

И еще одну сенсацию ван де Зандшульп устроил в игре против Диего Шварцмана. Опыный аргентинец отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающей партии взял лишь один гейм.

Медведев

«Некоторые люди просто лучше тебя, с этим ничего не поделаешь», — сказал Дэн Эванс после поражения от Медведева в четвертом круге.

Британец реально сделал все, что мог, но все равно уступил в трех сетах. До сих пор у Даниила не было ни одного сложного матча на текущем турнире.

Перед встречей с Эвансом вторая ракетка мира разгромил Ришара Гаске, Доминика Кепфера и Пабло Андухара. В этих матчах не было ни малейшей интриги.

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Медведев третий год подряд вышел в четвертьфинал US Open.

Прогноз и ставка

Несмотря на невероятные результаты ван де Зандшульпа, букмекеры уверены в очередной победе Медведева. На голландца можно поставить за 19.00.

Ботик после победы над Шварцманом заявил, что уровень его игры все повышается, когда он играет против сильных соперников. Может, это и правда, но в предстоящем матче у него все равно нет шансов. Медведев играет на космическом уровне, и очень сложно представить, что должно произойти, чтобы в полуфинал вышел ван де Зандшульп.

Ставка — победа Медведева с форой (-9,5) за 1.98.

Здесь также важно учитывать, что для Ботика это будет уже восьмой матч с учетом квалификации. Не факт, что у голландца осталось много сил.