Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Дэна Эванса в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Эванс — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Эванс впервые дошел на US Open до четвертого круга. Ранее от трижды останавливался после третьего раунда.

В стартовом матче британский теннисист выиграл в четвертом сете у бразильца Тиаго Монтейро, после чего обыграл американца Маркоса Хирона.

А в третьем круге Эванс сделал один из лучших камбэков в своей карьере. Дэн проигрывал Алексею Попырину 0-2 по сетам, но в итоге отыгрался, а в решающей партии дожал представителя Австралии на тай-брейке.

Интересно, что в августе Эванс выступил на четырех турнирах и выиграл лишь один матч.

Медведев

Тем временем Медведев настолько уверенно провел первые матчи, что тут и рассказывать, в общем-то, не о чем. Вышел, увидел, победил — и отправился ждать следующего соперника. Как-то так.

Предыдущие матчи Даниил провел так, как и должен их проводить один из главных претендентов на титул.

В стартовом матче вторая ракетка мира одержал уверенную победу над Ришаром Гаске, после чего разгромил Доминика Кепфера и Пабло Андухара.

Все прогнозы на US Open

Любопытно, что Медведев проиграл всего лишь пять очков в первом сете против Андухара.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Медведев снова выиграет с разгромным счетом. На победу Эванса можно поставить за 15.00.

Громить своих соперников в каждом матче почти нереально, но, похоже, Даниил действительно настроен потратить как можно меньше сил и эмоций перед решающими матчами.

У Эванса очень сильный характер, в этом году он даже Новака Джоковича обыгрывал, но все-таки предположим, что Медведев одержит очередную уверенную победу. От британца тут мало что зависит.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 2.13.