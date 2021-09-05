Эванс
Эванс впервые дошел на US Open до четвертого круга. Ранее от трижды останавливался после третьего раунда.
В стартовом матче британский теннисист выиграл в четвертом сете у бразильца Тиаго Монтейро, после чего обыграл американца Маркоса Хирона.
А в третьем круге Эванс сделал один из лучших камбэков в своей карьере. Дэн проигрывал Алексею Попырину 0-2 по сетам, но в итоге отыгрался, а в решающей партии дожал представителя Австралии на тай-брейке.
Интересно, что в августе Эванс выступил на четырех турнирах и выиграл лишь один матч.
Медведев
Тем временем Медведев настолько уверенно провел первые матчи, что тут и рассказывать, в общем-то, не о чем. Вышел, увидел, победил — и отправился ждать следующего соперника. Как-то так.
Предыдущие матчи Даниил провел так, как и должен их проводить один из главных претендентов на титул.
В стартовом матче вторая ракетка мира одержал уверенную победу над Ришаром Гаске, после чего разгромил Доминика Кепфера и Пабло Андухара.
Любопытно, что Медведев проиграл всего лишь пять очков в первом сете против Андухара.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Медведев снова выиграет с разгромным счетом. На победу Эванса можно поставить за 15.00.
Громить своих соперников в каждом матче почти нереально, но, похоже, Даниил действительно настроен потратить как можно меньше сил и эмоций перед решающими матчами.
У Эванса очень сильный характер, в этом году он даже Новака Джоковича обыгрывал, но все-таки предположим, что Медведев одержит очередную уверенную победу. От британца тут мало что зависит.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 2.13.