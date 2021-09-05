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    Медведев снова не отдаст ни одного сета?

    Эванс — Медведев. Прогноз (к. 2.13) и ставки на US Open 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Дэна Эванса в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Эванс — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Эванс впервые дошел на US Open до четвертого круга. Ранее от трижды останавливался после третьего раунда.

    В стартовом матче британский теннисист выиграл в четвертом сете у бразильца Тиаго Монтейро, после чего обыграл американца Маркоса Хирона.

    А в третьем круге Эванс сделал один из лучших камбэков в своей карьере. Дэн проигрывал Алексею Попырину 0-2 по сетам, но в итоге отыгрался, а в решающей партии дожал представителя Австралии на тай-брейке.

    Интересно, что в августе Эванс выступил на четырех турнирах и выиграл лишь один матч.

    Медведев

    Тем временем Медведев настолько уверенно провел первые матчи, что тут и рассказывать, в общем-то, не о чем. Вышел, увидел, победил — и отправился ждать следующего соперника. Как-то так.

    Предыдущие матчи Даниил провел так, как и должен их проводить один из главных претендентов на титул.

    В стартовом матче вторая ракетка мира одержал уверенную победу над Ришаром Гаске, после чего разгромил Доминика Кепфера и Пабло Андухара.

    Все прогнозы на US Open

    Любопытно, что Медведев проиграл всего лишь пять очков в первом сете против Андухара.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Медведев снова выиграет с разгромным счетом. На победу Эванса можно поставить за 15.00.

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    Громить своих соперников в каждом матче почти нереально, но, похоже, Даниил действительно настроен потратить как можно меньше сил и эмоций перед решающими матчами.

    У Эванса очень сильный характер, в этом году он даже Новака Джоковича обыгрывал, но все-таки предположим, что Медведев одержит очередную уверенную победу. От британца тут мало что зависит.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 2.13.

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    Эванс — Медведев: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на теннис. Медведев снова не отдаст ни одного сета?
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