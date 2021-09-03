ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную Стефанос Циципас US Open. Циципас прошел в третий круг, Павлюченкова обыграла Шмидлову, Карацев сыграет с Томпсоном, Лионель Месси усилил ПСЖТоп-5 победителей трансферной кампании
  • 23:54
    • Англичане забили четыре мяча в ворота венгров
  • 23:48
    • Итальянцы не смогли победить сборную Болгарии
  • 23:34
    • Сборная Швеция дома обыграла сборную Испании
  • 22:17
    • «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Вернер и Сане принесли Германии победу над Лихтенштейном
  • 23:41
    • Бельгия одержала волевую разгромную победу над Эстонией
  • 21:51
    • Павлюченкова обыграла Шмидлову и пробилась в третий круг US Open
    Все новости спорта

    Свитолина продлит серию побед в противостоянии с Касаткиной?

    Свитолина — Касаткина. Прогноз (к. 3.78) и ставки на US Open 3 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Дарья Касаткина Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Свитолина — Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Свитолина — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Свитолина как раз перед US Open выиграла турнир в Чикаго. И для Элины после всех неудач в текущем сезоне это была очень важная победа, прежде всего, в психологическом плане.

    То же самое можно сказать и про бронзовую медаль на Олимпиаде. В Токио украинка провела ряд просто невероятных матчей, и больше всего поразила ее просто космическая выносливость.

    Но Свитолину, в первую очередь, могли беспокоить поражения на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати. В обоих случаях она вылетела уже после стартового матча, проиграв в трех сетах Йоханне Конте и Анжелик Кербер соответственно.

    В Нью-Йорке Свитолина стартовала с уверенной победы над Ребеккой Марино, после чего выиграла в двух сетах у Ребеки Масаровой.

    Касаткина

    Тем временем Касаткина впервые с 2017 года вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

    В первом раунде Дарья разгромила болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову — 6:2, 6:1. И это был один из лучших ее матчей за последнее время.

    А после этого Касаткина совершила почти подвиг. Во втором круге она одержала волевую победу над Маркетой Вондроушовой. Обе теннисистки очень много ошибались в третьем сете, но чешка делала это чаще.

    Все прогнозы на US Open

    К слову, в день матча с Вондроушовой в Нью-Йорке стояла ужасная погода, на город обрушился ураган, из-за которого матчи несколько раз останавливали. Но Касаткина оказалась морально готова к любым проблемам.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.47, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.85.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Как ни крути, а Дарью можно смело назвать удобной соперницей для Элины. Пять предыдущих матчей между ними завершились в пользу украинки. И за все это время Касаткина взяла лишь два сета.

    С учетом того, как часто россиянки ошибается на своей подаче, можно предположить, что и на этот раз ей не удастся взять реванш.

    Ставка — победа Свитолиной + тотал сетов больше 2,5 за 3.78. Склоняемся к тому, что украинская теннисистка снова выиграет, но на этот раз ей не хватит двух партий для победы.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.70
  • Прогноз на матч Эквадор — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джокович — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свитолина — Касаткина: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на теннис. Свитолина продлит серию побед в противостоянии с Касаткиной?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры