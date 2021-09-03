Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Свитолина — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Свитолина как раз перед US Open выиграла турнир в Чикаго. И для Элины после всех неудач в текущем сезоне это была очень важная победа, прежде всего, в психологическом плане.

То же самое можно сказать и про бронзовую медаль на Олимпиаде. В Токио украинка провела ряд просто невероятных матчей, и больше всего поразила ее просто космическая выносливость.

Но Свитолину, в первую очередь, могли беспокоить поражения на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати. В обоих случаях она вылетела уже после стартового матча, проиграв в трех сетах Йоханне Конте и Анжелик Кербер соответственно.

В Нью-Йорке Свитолина стартовала с уверенной победы над Ребеккой Марино, после чего выиграла в двух сетах у Ребеки Масаровой.

Касаткина

Тем временем Касаткина впервые с 2017 года вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

В первом раунде Дарья разгромила болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову — 6:2, 6:1. И это был один из лучших ее матчей за последнее время.

А после этого Касаткина совершила почти подвиг. Во втором круге она одержала волевую победу над Маркетой Вондроушовой. Обе теннисистки очень много ошибались в третьем сете, но чешка делала это чаще.

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К слову, в день матча с Вондроушовой в Нью-Йорке стояла ужасная погода, на город обрушился ураган, из-за которого матчи несколько раз останавливали. Но Касаткина оказалась морально готова к любым проблемам.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.47, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.85.

Как ни крути, а Дарью можно смело назвать удобной соперницей для Элины. Пять предыдущих матчей между ними завершились в пользу украинки. И за все это время Касаткина взяла лишь два сета.

С учетом того, как часто россиянки ошибается на своей подаче, можно предположить, что и на этот раз ей не удастся взять реванш.

Ставка — победа Свитолиной + тотал сетов больше 2,5 за 3.78. Склоняемся к тому, что украинская теннисистка снова выиграет, но на этот раз ей не хватит двух партий для победы.