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    Сможет ли Карацев выйти в третий круг US Open?

    Карацев — Томпсон. Прогноз (к. 1.95) и ставки на US Open 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Томпсон
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Карацев — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев в первом круге выиграл у Хауме Муньяра. В принципе, эту победу можно даже назвать уверенной, хотя один сет россиянин все-таки отдал.

    Во второй партии Аслан проиграл со счетом 1:6. В начале сета он сразу же мог сделать брейк, но в итоге упустил свой шанс, тогда как соперник воспользовался возможностью взять гейм на приеме.

    Но главное, что после этого Карацев смог собраться с мыслями и спокойной провести следующие две партии. Потому что с этим у него в последнее время были проблемы.

    Томпсон

    У Томпсона в первом раунде была непростая встреча с Джанлукой Маджером. Австралиец дожал итальянского теннисиста только на тай-брейке пятого сета.

    Джордан вышел во второй круг в Нью-Йорке третий год подряд. Более того, в прошлом сезоне он и вовсе добрался до четвертого раунда.

    Все прогнозы на US Open

    В текущем сезоне у Томпсона не было каких-то выдающихся достижений, но при этом у него достаточно турниров, где он выигрывал хотя бы два матча.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Томпсона букмекеры предлагают за 3.10.

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    От ставки на победу Аслана на этот раз лучше воздержаться. В отличие от Муньяра, Томпсон неплохо играет на харде, и у Карацева наверняка будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.61. Так себе коэффициент, но это один из самых оптимальных вариантов.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.95.

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    Карацев — Томпсон: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выйти в третий круг US Open?
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