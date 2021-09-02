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    Циципас снова попадет в неприятную историю?

    Маннарино — Циципас. Прогноз (к. 1.85) и ставки на 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Маннарино — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Маннарино в конце июня получил неприятную травму, из-за которой пропустил два месяца.

    29 июня, в свой день рождения Маннарино встречался с Роджером Федерером в первом круге Уимблдона. Француз вел 2-1 по сетам, полностью контролировал игру, но потом в одном из эпизодов серьезно повредил ногу. Кое-как отыграв четвертую партию, Адриан в итоге снялся.

    Именно по этой причине перед US Open 33-летний теннисист не провел ни одного матча, но к турниру в Нью-Йорке он все же успел восстановиться.

    В первом круге Маннарино выиграл в пяти сетах у соотечественника Пьера-Юга Эрбера. После довольно продолжительной паузы Адриан провел на корте почти четыре часа.

    Циципас

    US Open едва успел начаться, а Циципас уже успел пройти через серьезное испытание и вляпаться в неприятную историю.

    В стартовом матче грек с трудом выиграл у Энди Маррея. Вопреки всем прогнозам, Стефанос дожал бывшую первую ракетку мира только в пятом сете. Невероятно сложный матч, который в итоге завершился скандалом.

    Маррей обвинил Циципаса в жульничестве по ходу матча. По мнению британца, соперник взял слишком длинный туалетный перерыв для того, чтобы получить по телефону подсказки от своего отца и тренера.

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    История не была бы настолько резонансной, если бы за неделю до этого Циципас не оказался в подобной ситуации по ходу матча с Александром Зверевым в Цинциннати. Немецкий теннисист тогда тоже был уверен, что Стефанос берет туалетные перерывы, чтобы консультироваться со своей командой. Теннисный мир сейчас всерьез настроен против Циципаса, который продолжает утверждаь, что ничего не нарушал.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 9.90, победу Циципаса букмекеры предлагают всего лишь за 1.06.

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    Два года назад француз побеждал грека на турнире в Китае, но сейчас он совсем не в том состоянии, чтобы конкурировать с третьей ракеткой мира.

    После нервной встречи с Марреем предстоящий матч, скорее всего, станет для Циципаса хорошей подготовкой к игре со следующим соперником.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-8,5) за 1.85.

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    Маннарино — Циципас: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на теннис. Циципас снова попадет в неприятную историю?
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