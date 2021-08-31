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    Сколько геймов возьмет Звонарева в матче с Барти?

    Барти — Звонарева. Прогноз (к. 1.89) и ставки на US Open 31 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Барти — Звонарева
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против австралийки Эшли Барти в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Барти — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Сезон в самом разгаре, но Барти уже сейчас не скрывает, что его можно смело назвать успешным.

    И с этим сложно не согласиться. В 2021-м Эшли выиграла пять титулов, в том числе на Уимблдоне. Теперь у кого-то вряд ли могут возникнуть претензии по поводу того, что она возглавляет рейтинг. В прошлом году австралийку критиковали за то, что она отказалась возобновлять сезон из-за боязни заразиться коронавирусом.

    В августе Барти выиграла престижный турнир в Цинциннати. В пяти матчах она не отдала соперницам ни одного сета. В финале Эшли одержала уверенную победу над швейцаркой Жиль Тайкманн. Кроме того, ей удалось рагромить Викторию Азаренко и Барбору Крейчикову.

    Звонарева

    Тем временем Звонарева как раз перед началом US Open выпала из топ-100, но все равно попала сразу в основную сетку.

    В этом году Вера регулярно участвует в турнирах, и это, пожалуй, ее главное достижение. Но кроме этого, можно также вспомнить ее выход в полуфинал в Санкт-Петербурге и в третий круг на престижном турнире в Риме.

    В начале августа 36-летняя теннисистка выиграла три матча на 125-тысячнике в США. Между тем, в Цинциннати россиянка не смогла преодолеть квалификацию, уступив в первом раунде отбора Людмиле Самсоновой.

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    В Кливленде Звонарева прошла первый круг, но на следующий матч не вышла из-за повреждения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что в этом матче не будет сенсации. Но при желании поставить на победу Звонаревой можно за 12.25.

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    Эшли действительно феноменально проводит сезон, но иногда даже у нее случаются сбои. Например, на Олимпиаде в Токио австралийка в первом же матче проиграла Саре Соррибес-Тормо.

    И все равно сложно поверить, что Звонарева удивит первую ракетку мира. Но мы при этом считаем, что россиянка вполне способна взять больше пяти геймов.

    Ставка — тотал выигранных геймов Звонаревой больше 5,5 за 1.89. Многим в матчах с Барти банально не хватает опыта, а у Веры в этом плане точно все в порядке.

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    Барти — Звонарева: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов возьмет Звонарева в матче с Барти?
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