Россиянка Вера Звонарева сыграет против австралийки Эшли Барти в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Барти — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Сезон в самом разгаре, но Барти уже сейчас не скрывает, что его можно смело назвать успешным.

И с этим сложно не согласиться. В 2021-м Эшли выиграла пять титулов, в том числе на Уимблдоне. Теперь у кого-то вряд ли могут возникнуть претензии по поводу того, что она возглавляет рейтинг. В прошлом году австралийку критиковали за то, что она отказалась возобновлять сезон из-за боязни заразиться коронавирусом.

В августе Барти выиграла престижный турнир в Цинциннати. В пяти матчах она не отдала соперницам ни одного сета. В финале Эшли одержала уверенную победу над швейцаркой Жиль Тайкманн. Кроме того, ей удалось рагромить Викторию Азаренко и Барбору Крейчикову.

Звонарева

Тем временем Звонарева как раз перед началом US Open выпала из топ-100, но все равно попала сразу в основную сетку.

В этом году Вера регулярно участвует в турнирах, и это, пожалуй, ее главное достижение . Но кроме этого, можно также вспомнить ее выход в полуфинал в Санкт-Петербурге и в третий круг на престижном турнире в Риме.

В начале августа 36-летняя теннисистка выиграла три матча на 125-тысячнике в США. Между тем, в Цинциннати россиянка не смогла преодолеть квалификацию, уступив в первом раунде отбора Людмиле Самсоновой.

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В Кливленде Звонарева прошла первый круг, но на следующий матч не вышла из-за повреждения.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что в этом матче не будет сенсации. Но при желании поставить на победу Звонаревой можно за 12.25.

Эшли действительно феноменально проводит сезон, но иногда даже у нее случаются сбои. Например, на Олимпиаде в Токио австралийка в первом же матче проиграла Саре Соррибес-Тормо.

И все равно сложно поверить, что Звонарева удивит первую ракетку мира. Но мы при этом считаем, что россиянка вполне способна взять больше пяти геймов.

Ставка — тотал выигранных геймов Звонаревой больше 5,5 за 1.89. Многим в матчах с Барти банально не хватает опыта, а у Веры в этом плане точно все в порядке.