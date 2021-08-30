Маррей
Маррей продолжает оставаться в туре, хотя уже всем ясно, что попытка хотя бы частично приблизиться к тому уровню, на котором он играл до замены тазобедренного сустава, не удалась.
На прошлой неделе после очередного поражения Энди честно признался, что играет сейчас где-то на уровне топ-50 или даже топ-60. И это очень очень точная оценка.
В Уинстон-Сейлеме Маррей легко прошел первый круг, разгромив Ноа Рубина, но после этого уступил в двух сетах Фрэнсису Тиафо.
Суть в том, что как только Маррею попадается серьезный соперник, он обязательно проигрывает. Это новая реальность экс-первой ракетки мира. То же самое было на Уимблдоне, а также на «Мастерсе» в Цинциннати.
Циципаса
Тем временем Циципас приехал в Нью-Йорк в качестве одного из фаворитов US Open. По мнению букмекеров, грек замыкает первую четверку претендентов на титул.
В августе Стефанос дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. В первом случае его остановил Рейлли Опелка. Для Циципаса в том матче главной проблемой стала невероятная стабильность американца на первой подаче.
А в Цинциннати 23-летний теннисист уступил в невероятном матче Александру Звереву. В третьем сете Циципас вел с двумя брейками, но умудрился отдать партию на тай-брейке.
Но общая картина ясна — Циципас будет бороться за титул, на данный момент он один из лучших.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 7.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.
У этого матча очень любопытная афиша, но, к сожалению, здесь нет ни малейшей интриги.
Увы, но Энди уже не может играть так, как раньше. Хоть он и говорит, что физически чувствует себя превосходно, но в его игре все равно есть масса проблем.
Ставка — Циципас выиграет в трех сетах за 1.70.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маррея меньше 12,5 за 1.95.