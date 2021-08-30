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    Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?

    Маррей — Циципас. Прогноз (к. 1.95) и ставки на US Open 30 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Британец Энди Маррей сыграет против грека Стефаноса Циципаса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Маррей — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей продолжает оставаться в туре, хотя уже всем ясно, что попытка хотя бы частично приблизиться к тому уровню, на котором он играл до замены тазобедренного сустава, не удалась.

    На прошлой неделе после очередного поражения Энди честно признался, что играет сейчас где-то на уровне топ-50 или даже топ-60. И это очень очень точная оценка.

    В Уинстон-Сейлеме Маррей легко прошел первый круг, разгромив Ноа Рубина, но после этого уступил в двух сетах Фрэнсису Тиафо.

    Суть в том, что как только Маррею попадается серьезный соперник, он обязательно проигрывает. Это новая реальность экс-первой ракетки мира. То же самое было на Уимблдоне, а также на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Циципаса

    Тем временем Циципас приехал в Нью-Йорк в качестве одного из фаворитов US Open. По мнению букмекеров, грек замыкает первую четверку претендентов на титул.

    В августе Стефанос дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. В первом случае его остановил Рейлли Опелка. Для Циципаса в том матче главной проблемой стала невероятная стабильность американца на первой подаче.

    Все прогнозы на US Open

    А в Цинциннати 23-летний теннисист уступил в невероятном матче Александру Звереву. В третьем сете Циципас вел с двумя брейками, но умудрился отдать партию на тай-брейке.

    Но общая картина ясна — Циципас будет бороться за титул, на данный момент он один из лучших.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 7.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

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    У этого матча очень любопытная афиша, но, к сожалению, здесь нет ни малейшей интриги.

    Увы, но Энди уже не может играть так, как раньше. Хоть он и говорит, что физически чувствует себя превосходно, но в его игре все равно есть масса проблем.

    Ставка — Циципас выиграет в трех сетах за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маррея меньше 12,5 за 1.95.

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    Маррей — Циципас: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 30.08.2021. Прогнозы на теннис. Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?
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