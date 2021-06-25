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    Сможет ли Остапенко обыграть Рыбакину?

    Остапенко — Рыбакина. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Истбурне 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Рыбакина
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    Елена Остапенко
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против латвийской теннисистки Елена Остапенко в полуфинале на турнире в Истбурне (Англия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 14:30 мск. Остапенко — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко очень неплохо начала сезон на траве, подтвердив, что это одно из ее любимых покрытий.

    На турнире в Бирмингеме в середине июня Елена выиграла только один матч. После победы над Лорен Дэвис она уступила Терезе Мартинцовой.

    А в Исбурне Остапенко сразу же обыграла недавнюю финалистку «Ролан Гаррос» Анастасию Павлюченкову — 6:1, 6:3.

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    После этого были две волевые победы. Сначала латвийская теннисистка обыграла Онс Жабер, а потом — Дарью Касаткину. Интересно, что россиянка выиграла первый сет 6:1, но в итоге позволила сопернице сделать камбэк.

    Рыбакина

    Рыбакина на прошлой неделе выступила на турнире в Берлине. Во втором раунде 22-летняя теннисистка уступила испанке Гарбин Мугурусе.

    В Истбурне Елена стартовала с победы над британкой Хэрриет Дарт. Во втором раунде ей удалось обыграть украинку Элину Свитолину — 6:4, 7:6.

    В четвертьфинале Рыбакина встречалась с Анастасией Севастовой и была очень близка к поражению. Во втором сете соперница не реализовала два матчбола. В итоге Елена дожала Севастову на тай-брейке третьего сета — 2:6, 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.93, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.95.

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    Шансы действительно 50 на 50, но мы в данном случае склоняемся к тому, что выиграет Остапенко, которая действительно здорово играет на траве.

    Ставка — победа Остапенко за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33. Как минимум один сет Рыбакина точно способна взять.

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