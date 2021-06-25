Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против латвийской теннисистки Елена Остапенко в полуфинале на турнире в Истбурне (Англия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 14:30 мск. Остапенко — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко очень неплохо начала сезон на траве, подтвердив, что это одно из ее любимых покрытий.

На турнире в Бирмингеме в середине июня Елена выиграла только один матч. После победы над Лорен Дэвис она уступила Терезе Мартинцовой.

А в Исбурне Остапенко сразу же обыграла недавнюю финалистку «Ролан Гаррос» Анастасию Павлюченкову — 6:1, 6:3.

Все прогнозы на теннис

После этого были две волевые победы. Сначала латвийская теннисистка обыграла Онс Жабер, а потом — Дарью Касаткину. Интересно, что россиянка выиграла первый сет 6:1, но в итоге позволила сопернице сделать камбэк.

Рыбакина

Рыбакина на прошлой неделе выступила на турнире в Берлине. Во втором раунде 22-летняя теннисистка уступила испанке Гарбин Мугурусе.

В Истбурне Елена стартовала с победы над британкой Хэрриет Дарт. Во втором раунде ей удалось обыграть украинку Элину Свитолину — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Рыбакина встречалась с Анастасией Севастовой и была очень близка к поражению. Во втором сете соперница не реализовала два матчбола. В итоге Елена дожала Севастову на тай-брейке третьего сета — 2:6, 7:6, 7:6.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.93, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.95.

Шансы действительно 50 на 50, но мы в данном случае склоняемся к тому, что выиграет Остапенко, которая действительно здорово играет на траве.

Ставка — победа Остапенко за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33. Как минимум один сет Рыбакина точно способна взять.