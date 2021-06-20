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    Сможет ли Рублев выиграть турнир в Галле?

    Эмбер — Рублев. Прогноз (1.89) и ставки на финал турнира в Галле 20 июня 2021 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Уго Эмбера в финале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:00 мск. Эмбер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эмбер

    Выход Эмбера в финал, пожалуй, можно назвать сюрпризом. Вряд ли кто-то мог предположить, что француз пройдет так далеко.

    А тем более с учетом того, с кем ему пришлось играть.

    В первом круге Уго одержал волевую победу над Сэмом Куэрри. Далле была встреча с Александром Зверевым. После игры немец не стал искать оправдания, просто отметим, что Эмбер играл лучше.

    В четвертьфинале 22-летний теннисист выиграл у американца Себастьяна Корды. А в полуфинале Эмбер остановил Феликса Оже-Альяссима, который во втором круге выбил самого Роджера Федерера.

    Интересный момент: все матчи Эмбера в Галле были трехсетовыми.

    Рублев

    Рублев впервые вышел в финал турнира на траве. До этого его лучшим результатом был четвертьфинал в Галле в сезоне-2017.

    В полуфинале Андрей, как и ожидалось, обыграл Николоза Басилашвили. Вот только для победы потребовалось не два сета, а три.

    Во второй партии Рублев в какой-то момент психанул, когда не смог реализовать брей-пойнт. В итоге соперник выиграл гейм на приеме и забрал сет.

    Но в решающий момент россиянин уже не ошибался. У Басилашвили не было ни одного брейк-пойнта в третьей партии.

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    Три предыдущих матча в Галле Рублев выиграл в пределах двух сетов.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.97, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

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    Уго на пути к финалу обыграл Зверева и Оже-Альяссима, и это нельзя не учитывать. Рублев проводит очень хороший турнир, но соперник тоже в порядке, это надо признать.

    Ставка — тотал геймов в матче больше 23,0 за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.89.

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