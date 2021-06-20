Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Уго Эмбера в финале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:00 мск. Эмбер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Выход Эмбера в финал, пожалуй, можно назвать сюрпризом. Вряд ли кто-то мог предположить, что француз пройдет так далеко.

А тем более с учетом того, с кем ему пришлось играть.

В первом круге Уго одержал волевую победу над Сэмом Куэрри. Далле была встреча с Александром Зверевым. После игры немец не стал искать оправдания, просто отметим, что Эмбер играл лучше.

В четвертьфинале 22-летний теннисист выиграл у американца Себастьяна Корды. А в полуфинале Эмбер остановил Феликса Оже-Альяссима, который во втором круге выбил самого Роджера Федерера.

Интересный момент: все матчи Эмбера в Галле были трехсетовыми.

Рублев

Рублев впервые вышел в финал турнира на траве. До этого его лучшим результатом был четвертьфинал в Галле в сезоне-2017.

В полуфинале Андрей, как и ожидалось, обыграл Николоза Басилашвили. Вот только для победы потребовалось не два сета, а три.

Во второй партии Рублев в какой-то момент психанул, когда не смог реализовать брей-пойнт. В итоге соперник выиграл гейм на приеме и забрал сет.

Но в решающий момент россиянин уже не ошибался. У Басилашвили не было ни одного брейк-пойнта в третьей партии.

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Три предыдущих матча в Галле Рублев выиграл в пределах двух сетов.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.97, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

Уго на пути к финалу обыграл Зверева и Оже-Альяссима, и это нельзя не учитывать. Рублев проводит очень хороший турнир, но соперник тоже в порядке, это надо признать.

Ставка — тотал геймов в матче больше 23,0 за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.89.