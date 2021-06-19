Итальянец Маттео Берреттини сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 15:00 мск. Берреттини — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Берреттини на этом турнире до сих пор не проиграл ни одного сета. Хотя уже в первом круге в матче против Стефано Травальи ему пришлось играть два тай-брейка.

Во втором круге итальянец одержал уверенную победу над Энди Марреем. Бывшая первая ракетка мира взял всего лишь шесть геймов.

А в четвертьфинале Берреттини обыграл еще одного британца — Дэниэла Эванса. В первом сете была борьба, все решилось только на тай-брейке, а вторую партию Маттео забрал со счетом 6:3.

Де Минаур

Турнир в Лондоне уже сейчас можно назвать одним из лучших для Де Минаура за последние несколько месяцев. Так далеко он не доходил довольно давно.

В первом круге австралиец одержал волевую победу над сербом Ласло Дьере. Потом была разгромная победа над Джоном Миллманом.

А в четвертьфинале Де Минаур выиграл у Марина Чилича. Хорват взял первый сет, но потом позволил Алексу сделать камбэк.

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Тут австралийцу, конечно, очень помогла неожиданно слабая игра Чилича на своей подаче. По всей видимости, Марин устал за последние пару недель.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.47, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.85.

Де Минаур один раз уже удивил на этой неделе, когда остановил Чилича. Но в игре с хорватом, по всей видимости, ключевым фактором стала усталость соперника.

У Берреттини проблем с выносливостью не наблюдается. Так что Де Минаур, скорее всего, сойдет с дистанции.

Ставка — победа Берреттини в двух сетах за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Де Минаура меньше 12,0 за 1.91.