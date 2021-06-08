Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 8 июня в Париже, начало — в 22:00 мск. Циципас — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас уверенно преодолел четырех предыдущих раунда, проиграв до сих пор лишь один сет.

Сложных матчей у Стефаноса еще не было. Хотя правильнее будет сказать, что сейчас далеко не все способны создать ему проблемы.

В третьем раунде Циципас одержал волевую победу над Джоном Изнером. Американец взял первую партию но после этого его соперник играл практически безошибочно.

А в четвертом раунде грек уверенно разобрался с испанцем Пабло Каррено-Бустой.

Пока со стороны Циципаса все было настолько идеально, что даже рассказать особо не о чем.

Медведев

Тем временем Медведев проводит свой, пожалуй, лучший грунтовый турнир в карьере. На этот раз нет ни жалоб, ни лишних эмоций — россиянин полностью сконцентрирован на игре. И это уже полностью соответствует статусу второй ракетки мира.

Как и Циципас, Даниил пока что проиграл лишь один сет. Во втором круге ему пришлось отыгрываться в матче с Томми Полом. На самом деле, если не брать во внимание небольшой провал в первом сете, игра получилась довольно простой.

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Далее была победа над Рейлли Опелкой. Все пугали российского теннисиста мощнейшей подачей соперника, но для него она вообще не стал проблемой.

Шикарный теннис был и в матче против Кристиана Гарина, который обыграл Медведева месяц назад в Мадриде. На этот раз у чилийца вообще не было ни малейших шансов на успех.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.85.

Если бы матч проходил на харде, коэффициенты можно было бы поменять местами. А так, скорее всего, здесь акцент на то, что у Циципаса намного больше успешных турниров на грунте. С этим не поспоришь.

Но есть статистика, с которой тоже сложно спорить. Шесть из семи предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Медведева.

В начале года россиянин уничтожил грека в полуфинале Australian Open.

С этим кто-то может не согласиться, но у Медведева есть серьезное психологическое преимущество — соперник боится его.

Мы рискнем. Даниил показал, что при желании способен играть на грунте не хуже, чем на харде. Статус действительно обязывает.

Ставка — победа Медведева за 2.85.

Ну а победа Медведева в трех сетах за 8.40 это вообще космос. Ставка почти авантюрная, но попробовать можно.