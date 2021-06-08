Циципас
Циципас уверенно преодолел четырех предыдущих раунда, проиграв до сих пор лишь один сет.
Сложных матчей у Стефаноса еще не было. Хотя правильнее будет сказать, что сейчас далеко не все способны создать ему проблемы.
В третьем раунде Циципас одержал волевую победу над Джоном Изнером. Американец взял первую партию но после этого его соперник играл практически безошибочно.
А в четвертом раунде грек уверенно разобрался с испанцем Пабло Каррено-Бустой.
Пока со стороны Циципаса все было настолько идеально, что даже рассказать особо не о чем.
Медведев
Тем временем Медведев проводит свой, пожалуй, лучший грунтовый турнир в карьере. На этот раз нет ни жалоб, ни лишних эмоций — россиянин полностью сконцентрирован на игре. И это уже полностью соответствует статусу второй ракетки мира.
Как и Циципас, Даниил пока что проиграл лишь один сет. Во втором круге ему пришлось отыгрываться в матче с Томми Полом. На самом деле, если не брать во внимание небольшой провал в первом сете, игра получилась довольно простой.
Далее была победа над Рейлли Опелкой. Все пугали российского теннисиста мощнейшей подачей соперника, но для него она вообще не стал проблемой.
Шикарный теннис был и в матче против Кристиана Гарина, который обыграл Медведева месяц назад в Мадриде. На этот раз у чилийца вообще не было ни малейших шансов на успех.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.85.
Если бы матч проходил на харде, коэффициенты можно было бы поменять местами. А так, скорее всего, здесь акцент на то, что у Циципаса намного больше успешных турниров на грунте. С этим не поспоришь.
Но есть статистика, с которой тоже сложно спорить. Шесть из семи предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Медведева.
В начале года россиянин уничтожил грека в полуфинале Australian Open.
С этим кто-то может не согласиться, но у Медведева есть серьезное психологическое преимущество — соперник боится его.
Мы рискнем. Даниил показал, что при желании способен играть на грунте не хуже, чем на харде. Статус действительно обязывает.
Ставка — победа Медведева за 2.85.
Ну а победа Медведева в трех сетах за 8.40 это вообще космос. Ставка почти авантюрная, но попробовать можно.