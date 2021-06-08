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    Сможет ли Зверев выиграть у Давидовича-Фокины в трех сетах?

    Зверев — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Ролан Гаррос» 8 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Давидович-Фокина
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    Александр Зверев
    Представитель Германии Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 8 июня в Париже, начало — в 17:00 мск. Зверев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Для Зверева «Ролан Гаррос» начался с очень нервного матча против Оскара Отте. Шестая ракетка мира неожиданно легко отдал соотечественнику первые два сете, но потом сделал шикарный камбэк, позволив сопернику взять лишь четыре гейма.

    Потом была победа над Романом Сафиуллиным. На этот раз в трех сетах, но в двух случаях все решилось на тай-брейке.

    И только после этого Зверев, похоже, пришел в себя. В третьем круге он уверенно выиграл у серба Ласло Дьере, а в следующем матче разгромил японца Кея Нисикори.

    Зверев в третий раз сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Давидович-Фокина

    Тем временем Давидович-Фокина впервые сыграет в четвертьфинале на турнире «Большого шлема».

    После победы над Федерико Дельбонисом испанский талант признался, что невероятно устал. И по всей видимости, он говорил общую усталость, накопившуюся по ходу очень насыщенного турнира.

    Перед встречей с Дельбонисом 22-летний теннисист провел два пятисетовых матча.

    Сначала он обыграл Ботика ван де Зандшульпа. А потом остановил Каспера Рууда. В игре с новержцем был момент, когда показалось, что Алехандро окончательно вымотался: испанец отдал первый сет со счетом 0:6, но в итоге нашел в себе силы на пятую партию.

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    Самым же простым для Давидовича-Фокины стал матч против Михаила Кукушкина, в котором ему хватило для победы трех сетов.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.13, а на победу Давидовича-Фокины — за 7.20.

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    В прошлом году Зверев разгромил испанца на US Open и обыграл его на турнире в Кельне.

    По всей видимости, будет и третья победа. Алехандро банально не хватит сил на такого серьезного соперника после трех тяжелейших матчей.

    Если Зверев будет предельно сконцентрирован, матч вряд ли продлится больше трех сетов.

    Ставка — победа Зверева в трех сетах за 1.94.

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