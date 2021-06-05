Россиянка Варвара Грачева сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня в Париже, начало — в 14:00 мск. Костюк — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

У Марты в этом году было несколько неплохих турниров, но в целом до «Ролан Гаррос» ничего выдающегося она не показала.

Но в Париже Костюк уже в первом круге одержала сенсационную победу над Гарбин Мугуруской. 18-летней теннисистке хватило двух сетов — 6:1, 6:4.

Для Марты это была первая победа над соперницей из топ-20.

Во втором круг Костюк уверенно выиграла у китаянки Чжэн Сайсай — 6:3, 6:4.

Грачева

Грачева тоже впервые в карьере дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос». Более того, до этой недели у нее не было побед на уровне основных сеток WTA на грунте.

В первом круге Варвара выиграла у испанки Лары Аррубаррены-Весино — 6:2, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была итальянка Камила Джорджи. На этот раз россиянке понадобилось три партии для победы — 7:5, 1:6, 6:2.

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В матче с Джорджи она в 12-й раз в 28 встречах победила соперницу из топ-100.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Грачевой — за 3.55.

Ранее россиянка и украинка трижды встречались на турнирах ITF. В двух случаях сильнее была Марта.

Скорее всего, Костюк одержит победу и в предстоящем матче. На грунте она все-таки предпочтительней выглядит.

Ставка — победа Костюк в двух сетах за 1.89. Матч против Мугурусы показал, что украинка может стать одним из открытий турнира.